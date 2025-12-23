EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognose
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Frankfurt am Main, 23. Dezember 2025. Vor dem Hintergrund der laufenden und bereits weit fortgeschrittenen Abschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand der Branicks Group AG ("Branicks"), ISIN: DE000A1X3XX4, seine Prognose für das Geschäftsjahr überprüft und heute angepasst. Ausschlaggebend für diese Prognoseanpassung ist die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Bei einzelnen für dieses Quartal geplanten Transaktionen kommt es zu Verzögerungen mit Auswirkungen auf das geplante An- und Verkaufsvolumen, die Bruttomieteinnahmen sowie die Erträge aus Immobilienmanagement. Der FFO I nach Minderheiten* ist davon nicht betroffen.
Angepasste und konkretisierte Prognose im Detail
Den Geschäftsbericht 2025 wird Branicks wie geplant am 29. April 2026 veröffentlichen.
*Erläuterung: Operatives Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, vor Abschreibungen, Steuern, vor Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten, nach Minderheiten
2251016 23.12.2025 CET/CEST