flatexDEGIRO erweitert Konzernvorstand und beruft Jens Möbitz als Chief Operating Officer zum 1. Januar 2026



Möbitz mit Ressortverantwortung für Banking Operations und IT Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 beruft flatexDEGIRO, eine der führenden Plattformen für Vermögensaufbau in Europa, Jens Möbitz (49) in den Vorstand der flatexDEGIRO AG. Möbitz, der bereits seit knapp 25 Jahren in unterschiedlichen Leitungspositionen für den Konzern tätig ist, wird als Chief Operating Officer (COO) der flatexDEGIRO AG die Vorstandsressorts Banking Operations und IT verantworten. Beide Ressorts führt Möbitz bereits heute im Vorstand der konzerneigenen flatexDEGIRO Bank AG, dem er seit September 2023 angehört. Hans-Hermann Lotter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO AG, sagte: "Die operative und technische Exzellenz unserer Plattform ist ein zentraler Bestandteil unseres Leistungsversprechens. Die Bündelung von Kompetenzen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz in einem Vorstandsressort stärkt unsere kundenfokussierte Weiterentwicklung. So schärfen wir unseren Fokus auf kontinuierliche Produktinnovationen und die erfolgreiche Harmonisierung unserer Plattformen. Ich freue mich sehr, dass Jens Möbitz als erfahrene und geschätzte Führungskraft nun Verantwortung auf Ebene des Konzernvorstands übernimmt." Mit der Erweiterung des Konzernvorstands und der Berufung von Jens Möbitz trägt flatexDEGIRO dem erfolgreichen Wachstum Rechnung und greift bereits der für 2026/2027 vorgesehenen Zusammenlegung der flatexDEGIRO AG und der flatexDEGIRO Bank AG vor. Jens Möbitz ist gelernter Bankkaufmann und war danach mehrere Jahre für die Deutsche Bank und die Schnigge Vermögensverwaltung als Portfolio-Manager aktiv, bevor er in 2001 die Leitung des Produkt- und Projektmanagements der XCOM AG übernahm, einem Anbieter von E-Banking- und Trading-Lösungen, der zwischenzeitlich im flatexDEGIRO Konzern aufgegangen ist. Dem Vorstand der flatexDEGIRO AG gehören ferner Oliver Behrens (CEO), Dr. Benon Janos (CFO) sowie Christiane Strubel (CHRO) an. Medienkontakt: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Direktorin Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com flatexDEGIRO AG - führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa ( www.flatexdegiro.com , ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund 90 Mrd. € und wickelt für seine Kunden durchschnittlich mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab. Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.



