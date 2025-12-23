DJ WOCHENVORSCHAU/29. Dezember bis 4. Januar (1. KW)

=== D I E N S T A G, 30. Dezember 2025 *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der Schweiz - bis 14.00 Uhr M I T T W O C H, 31. Dezember 2025 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration Vorwoche - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Japan, Südkorea, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, USA Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, US-Anleihemarkt F R E I T A G, 2. Januar 2026 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 09:38 ET (14:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.