Das Basisdepot von BÖRSE Online schließt das 2025 mit einer beeindruckenden Jahresperformance ab. Welche Titel das Depot in der vergangene Woche angetrieben haben - und welche Bestmarke wir noch durchbrochen haben. Ein starkes Jahr, sowohl bei der Performance als auch bei den Zuflüssen geht im Basis-Depot von BÖRSE ONLINE zu Ende. Die Aussichten auf eine Fortsetzung 2026 sind gut. Drei sehr erfreuliche Entwicklungen gab es kurz vor Weihnachten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE