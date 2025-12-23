WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Dezember schwächer als erwartet ausgefallen. Der Konsumindikator sei um 3,8 Punkte auf 89,1 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit 91,0 Punkte gerechnet.

Der Wert für den November wurde allerdings von 88,7 Punkte auf 92,9 Punkte merklich nach oben revidiert. Die Revision sei so deutlich ausgefallen, da sich die Verbraucher nach dem Ende der teilweisen Schließung von Bundesbehörden optimistischer gezeigt hätten, schreibt das Conference Board.

Verschlechtert hat sich im Dezember die Beurteilung der aktuellen Lage. Die Erwartungen der Verbraucher blieben auf niedrigem Niveau stabil.

"In den schriftlichen Antworten der Verbraucher zu den Faktoren, die die Wirtschaft beeinflussen, standen weiterhin Preise und Inflation, Zölle und Handel sowie Politik an erster Stelle", sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. "Im Dezember nahmen jedoch die Nennungen von Einwanderung, Krieg und Themen im Zusammenhang mit persönlichen Finanzen zu."/jsl/he