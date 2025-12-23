© Foto: UnsplashGlobale Investoren stecken Milliarden in chinesische KI-Firmen. Politik, neue Börsengänge und Angst vor einer US-Blase treiben den Trend - doch Experten warnen.Globale Investoren verlagern ihre Wetten auf chinesische Anbieter künstlicher Intelligenz. Sie wollen vom nächsten DeepSeek profitieren und zugleich Risiken an der Wall Street abfedern. Sorge vor einer spekulativen Blase in US-Tech treibt diesen Strategiewechsel. Reuters berichtet, dass sich Anleger verstärkt Diversifikation wünschen und Chinas wachsendes KI-Ökosystem als Antwort sehen. Die britische Vermögensverwaltung Ruffer reduziert bewusst die Abhängigkeit von US-Tech-Giganten und baut Positionen in chinesischen Titeln wie …Den vollständigen Artikel lesen
