2026 könnte ein Schlüsseljahr für die Finanzwelt werden. Gleich mehrere historische Zyklen erreichen gleichzeitig ihren Kipppunkt: von Schuldenspiralen über Systemfragen bis hin zu geopolitischen Erschütterungen. Die Folge: Währungen wackeln, alte Anlagestrategien versagen und Gold gewinnt massiv an Bedeutung.Börsenexperte André Fischer analysiert die Hintergründe und deckt auf, was hinter dem Code-Signal "Liberation Day" steckt. Im Fokus stehen ein möglicher Goldstandard unter Trump, der Zusammenbruch
