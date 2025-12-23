Anzeige
Dienstag, 23.12.2025
Breaking News: Drohnenabwehr aus Israel für die NATO?!
WKN: 909943 | ISIN: AT0000652011
Tradegate
23.12.25 | 17:35
101,10 Euro
+0,40 % +0,40
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
CECE Composite Index
STOXX Europe 600
Dow Jones News
23.12.2025 17:33 Uhr
PTA-News: Erste Group Bank AG: Grünes Licht für Akquisition der Erste Group in Polen - alle Bedingungen erfüllt

DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Grünes Licht für Akquisition der Erste Group in Polen - alle Bedingungen erfüllt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Erste Group Bank AG: Grünes Licht für Akquisition der Erste Group in Polen - alle Bedingungen erfüllt

[ PDF ]

Wien (pta000/23.12.2025/17:00 UTC+1)

• Alle regulatorischen Genehmigungen der polnischen Finanzaufsicht KNF für den Erwerb eines beherrschenden

49%-Anteils an der Santander Bank Polska sowie eines 50%-Anteils an Santander TFI durch die Erste Group erteilt • Weitere aufschiebende Bedingungen, einschließlich der kartellrechtlichen Genehmigung durch die Europäische

Kommission und des Abschlusses des Verkaufs der Santander Consumer Bank an die Santander Group, sind ebenfalls

erfüllt • Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte Jänner 2026 erwartet

Alle Bedingungen für den Erwerb eines beherrschenden 49%-Anteils an der Santander Bank Polska Group S.A. ("Santander Bank Polska") sowie eines 50%-Anteils an der Vermögensverwaltungsgesellschaft Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Santander TFI") durch die Erste Group Bank AG ("Erste Group") sind nun erfüllt.

Der Abschluss der Transaktion war an die üblichen regulatorischen Genehmigungen gebunden, darunter die Zustimmung der polnischen Finanzaufsicht ("KNF") sowie die kartellrechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission. Zusätzlich war der Verkauf des 60%-Anteils an der Santander Consumer Bank S.A. ("Santander Consumer Bank") durch die Santander Bank Polska an die Santander Group erforderlich. Alle diese Bedingungen sind nun erfüllt und der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich Mitte Jänner 2026 erfolgen.

Sobald der Erwerb eines beherrschenden 49%-Anteils an der Santander Bank Polska abgeschlossen ist, wird die Erste Group zur Hauptaktionärin der größten im Privatbesitz befindlichen Bank Polens werden und mit kritischer Masse in einen der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Bankmärkte Europas eintreten. Darüber hinaus wird die Erste Group ihre Position als führendes Finanzinstitut im östlichen Teil der EU stärken und künftig rund 23 Millionen Kund:innen betreuen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Erste Group Bank AG 
           Am Belvedere 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Sommerauer/ Simone Pilz 
Tel.:         +43 (0)50100-17326 
E-Mail:        investor.relations@erstegroup.com 
Website:       www.erstegroup.com 
ISIN(s):       AT0000652011 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766505600832 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 11:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
