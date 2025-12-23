DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Grünes Licht für Akquisition der Erste Group in Polen - alle Bedingungen erfüllt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Erste Group Bank AG: Grünes Licht für Akquisition der Erste Group in Polen - alle Bedingungen erfüllt

Wien (pta000/23.12.2025/17:00 UTC+1)

• Alle regulatorischen Genehmigungen der polnischen Finanzaufsicht KNF für den Erwerb eines beherrschenden

49%-Anteils an der Santander Bank Polska sowie eines 50%-Anteils an Santander TFI durch die Erste Group erteilt • Weitere aufschiebende Bedingungen, einschließlich der kartellrechtlichen Genehmigung durch die Europäische

Kommission und des Abschlusses des Verkaufs der Santander Consumer Bank an die Santander Group, sind ebenfalls

erfüllt • Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte Jänner 2026 erwartet

Alle Bedingungen für den Erwerb eines beherrschenden 49%-Anteils an der Santander Bank Polska Group S.A. ("Santander Bank Polska") sowie eines 50%-Anteils an der Vermögensverwaltungsgesellschaft Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Santander TFI") durch die Erste Group Bank AG ("Erste Group") sind nun erfüllt.

Der Abschluss der Transaktion war an die üblichen regulatorischen Genehmigungen gebunden, darunter die Zustimmung der polnischen Finanzaufsicht ("KNF") sowie die kartellrechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission. Zusätzlich war der Verkauf des 60%-Anteils an der Santander Consumer Bank S.A. ("Santander Consumer Bank") durch die Santander Bank Polska an die Santander Group erforderlich. Alle diese Bedingungen sind nun erfüllt und der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich Mitte Jänner 2026 erfolgen.

Sobald der Erwerb eines beherrschenden 49%-Anteils an der Santander Bank Polska abgeschlossen ist, wird die Erste Group zur Hauptaktionärin der größten im Privatbesitz befindlichen Bank Polens werden und mit kritischer Masse in einen der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Bankmärkte Europas eintreten. Darüber hinaus wird die Erste Group ihre Position als führendes Finanzinstitut im östlichen Teil der EU stärken und künftig rund 23 Millionen Kund:innen betreuen.

