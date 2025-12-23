Das private, vollständig mobile Netz ermöglichte in einem stillgelegten Bergwerk im Südwesten Englands eine stabile Untergrundkommunikation mit hoher Bandbreite. Derzeit prüfen das ARRC und das 22. Signal Regiment mögliche nächste Schritte, unter anderem ein drahtloses unterirdisches HQ.

Die Rajant Corporation, der exklusive Anbieter von Peer-to-Peer-Netzwerken mit privatem Kinetic Mesh unter Verwendung von drahtlosen BreadCrumb-Knoten mit InstaMesh-Routing, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines unterirdischen Kommunikationstests im Rahmen der wichtigsten Übung des NATO Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) in diesem Jahr, der Ex AVENGER TRIAD 25, bekannt. Diese wurde von Oktober bis November 2025 durchgeführt.

Rajant stellte die Kommunikationsausrüstung für die Übung bereit, die in einem stillgelegten Bergwerk in England für eine stabile unterirdische Bandbreite sorgte. Das Rajant-Netzwerk diente als transportunabhängiges Multi-Bearer-Netzwerk-Overlay, das disparate Kommunikationstechnologien in einer einzigen resilienten Transportstruktur vereinte und reibungslos in bestehende Netzwerktransporte und Missionssysteme integriert werden konnte. Die ARRC-Nutzer und das 22. Signal Regiment der britischen Armee waren vom Nutzen dieses Ansatzes überzeugt und haben Möglichkeiten zur weiteren Nutzung dieser Fähigkeiten identifiziert, insbesondere ein Konzept für ein drahtloses unterirdisches Hauptquartier. Außerdem sind sie zu dem Schluss gekommen, dass eine weitere Prüfung von Anwendungsfällen noch mehr Vorteile erschließen wird.

Diese Anwendung stellt einmal mehr die Flexibilität der Rajant Kinetic Mesh-Netzwerke unter Beweis. Die gleiche Technologie, die für den Aufbau unterirdischer Verbindungen zum Einsatz kommt, wird auch für Boden- und Luftfahrzeuge genutzt und sorgt so für nahtlose und vereinheitlichte Konnektivität über alle Bereiche hinweg.

"In unterirdischen Umgebungen mit schwierigen RF-Bedingungen sorgt die Kinetic Mesh-Technologie von Rajant für eine stabile Konnektivität, indem sie es BreadCrumb-Knoten erlaubt, unter Mobilitäts- und Multi-Path-Bedingungen robuste Verbindungen aufrechtzuerhalten. Nahtlose Make-Before-Break-Handoffs stellen einen unterbrechungsfreien Betrieb sicher und InstaMesh leitet Datenpakete auf Paketebene dynamisch um Störungen herum weiter", so Ed Preston, President of Military Government Markets bei Rajant Corporation. "Dank dieser Funktion stehen Kommandeuren bereits heute und nicht erst in einigen Jahren robuste Netzwerkoptionen zur Verfügung. Mit sich selbst reparierenden Verbindungen bewegt sich das Netzwerk mit der Geschwindigkeit der Manöver."

Das Feedback nach der Übung bestätigte nochmals, dass die Anwesenheit eines Technikers von Rajant "äußerst hilfreich" war, um den vollen Nutzen zu erschließen und den Erfolg sicherzustellen. Zudem wurde hervorgehoben, dass die Ausrüstung selbst schnell konfigurierbar und einfach zu installieren ist. Die Benutzer waren von der Benutzerfreundlichkeit der Anweisungen und der Robustheit der Ausrüstung selbst beeindruckt. "Das Netzwerk blieb auch unter den widrigsten Bedingungen stabil und trug dazu bei, dass wir unterirdisch einen Entscheidungsvorteil erzielen konnten", so das Management des ARRC HQ.

Vor dem Feldversuch organisierte Rajant für die ARRC-Mitglieder eine Demo- und Informationsveranstaltung in seiner Einrichtung in der NORCAT-Mine in Sudbury, Ontario. Bei der NORCAT-Einrichtung handelt es sich um ein weltweit führendes Untertagezentrum für Schulungen, Tests und die Entwicklung von Ausrüstung rund um Minen. Neue Technologien, die sich zuvor hier bewährt haben, sind inzwischen auf dem freien Markt erhältlich.

Die Ergebnisse bestätigen erneut den Wert von Rajant als widerstandsfähige, wirklich agnostische "Any/Any"-Transportschicht für stark ausgelastete, komplexe Umgebungen. Kinetic Mesh skaliert Knoten für Knoten ohne Single Point of Failure und die Multi-Transceiver-Funkgeräte von Rajant sorgen für redundante Verbindungen über mehrere Frequenzen/Kanäle hinweg, um Interferenzen, Überlastung und Störungen zu minimieren. Diese Funktionen sind besonders relevant für unterirdische C4I-Systeme.

Über Rajant Corporation

Die Rajant Corporation ist das Unternehmen für intelligente Edge-Netzwerktechnologie, das Kinetic Mesh-Netzwerke, die drahtlosen Knoten BreadCrumb, die Netzwerksoftware InstaMesh und die verteilte Computing-Plattform Cowbell erfunden hat. Mit Rajant sind Kunden in der Lage, schnell extrem anpassungsfähige und skalierbare Edge-Netzwerklösungen zu implementieren, die die Leistungsfähigkeit von Echtzeitdaten nutzen, um bei Bedarf gmissionskritische Business Intelligence bereitzustellen. Rajant hat bereits erfolgreiche Implementierungen in mehr als 80 Ländern für Kunden aus den Bereichen Militär, Bergbau, Häfen, Eisenbahn, Energie, Fertigung und Logistik, Kommunen, Landwirtschaft und anderen Branchen vorgenommen. Hauptsitz des Unternehmens ist Malvern, Pennsylvania, weitere Standorte und Niederlassungen befinden sich in Arizona und Kentucky. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Rajant.com oder folgen Sie Rajant auf LinkedIn und X.

