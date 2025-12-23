München/Flensburg (ots) -Es ist ein Moment, der sich anfühlt wie aus einem Weihnachtsfilm - und doch ist er ganz real. Als Kevin an diesem Tag seine Wohnungstür öffnet, steht dort nicht nur die Crew von Omaze. Ein Chor singt Weihnachtslieder, geschmückte Tannenbäume leuchten, Weihnachtsmänner lachen - und mittendrin zwei Koffer voller Geld. 250.000 Euro. Für einen Loseinsatz von gerade einmal zehn Euro."Ich war vollkommen überwältigt", sagt der 34-Jährige. "In meinem Kopf war für einen Moment einfach alles still. Ich habe nur gedacht: Das kann gerade nicht wirklich passieren."Dabei hatte alles ganz unspektakulär begonnen. Im September sieht Kevin eine Omaze-Werbung im Fernsehen. Aus Neugier klickt er sich durch, entscheidet sich spontan zur Teilnahme. "Ich habe noch nie zuvor bei einer Lotterie mitgemacht", erzählt er. "Es war wirklich ein Bauchgefühl. Dass daraus so ein Weihnachtswunder wird, hätte ich niemals erwartet."Erst vor Kurzem ist der gebürtige Berliner aus der Schweiz zurück nach Deutschland gezogen und lebt aktuell bei seinen Eltern in der Nähe von Flensburg. Weihnachten bekommt für ihn in diesem Jahr eine ganz neue Bedeutung. "Ich muss das alles erst einmal in Ruhe begreifen", sagt Kevin. "Vielleicht bei einer langen Rennradtour mit meinem Vater. Das erdet mich - und gibt mir Zeit zum Nachdenken."Die gemeinsame Leidenschaft fürs Rennradfahren haben Vater und Sohn während Kevins Zeit im Berner Oberland entdeckt. Neben dem Radsport schlägt Kevins Herz jedoch noch für eine zweite große Leidenschaft: den Motorrennsport. Besonders Ferrari hat es ihm angetan. Sein großer Traum: einmal ein Formel-1-Rennen live in Monza zu erleben."Diesen Traum kann ich mir jetzt erfüllen", sagt Kevin leise. "Natürlich denkt man kurz daran, was alles möglich wäre. Ein eigener Ferrari zum Beispiel - ein Portofino. Aber ich merke gerade, dass es mir gar nicht um Luxus geht. Es geht um Sicherheit, Freiheit und darum, sich keine Sorgen mehr machen zu müssen."Trotz des plötzlichen Geldsegens bleibt Kevin bodenständig - gerade auch an Weihnachten. "Ich gehe jetzt nicht noch einmal Geschenke shoppen", sagt er mit einem Lächeln. "Die Weihnachtsgeschenke habe ich schon vor dem Gewinn gekauft. Und genau so bleibt es auch." Stattdessen plant er, sich ein neues Rennrad zu gönnen und den Großteil des Gewinns für eine sorgenfreie Zukunft anzulegen.Während Kevin sein ganz persönliches Weihnachtswunder erlebt, läuft bei Omaze bereits die nächste große Chance: Noch bis zum 27. Dezember können Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der großen Weihnachtshausverlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es ein Landhaus in Oberbayern im Wert von 2,7 Millionen Euro - plus 100.000 Euro in bar. Das Beste daran: Mit jeder Teilnahme wird der Deutsche Tierschutzbund unterstützt.Mitmachen unterwww.omaze.de.Pressekontakt:h.marten@wmp.ag.deOriginal-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6185564