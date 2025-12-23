Seit dem ETF-Boom der letzten Jahre kommen immer mehr verschiedene Produkte an den Markt. So auch die sogenannten Leverage-ETFs, also Fonds, welche mit einem Kredithebel arbeiten. Ist das vielleicht die neue Möglichkeit für Privatanleger, schneller und einfacher Vermögen aufzubauen? Im Bereich der Exchanged-Traded-Funds ist und bleibt die Blackrock-Tochter iShares Vorreiter der Branche. Doch da auch immer mehr Privatanleger auf die breit-streuenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE