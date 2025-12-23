Anzeige
Dow Jones News
23.12.2025 18:27 Uhr
XETRA-SCHLUSS/Vorweihnachtliche Ruhe

DJ XETRA-SCHLUSS/Vorweihnachtliche Ruhe

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist gut behauptet aus dem Dienstag gegangen. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 24.340 Punkte. Dabei gingen die Umsätze bereits deutlich zurück, ein Händler sprach von "vorweihnachtlicher Ruhe". Mit dem großen Verfall an den Terminbörsen am Freitag habe die Liquidität deutlich nachgelassen. Zudem kamen auch vom Umfeld nur noch wenig Impulse. Am Anleihemarkt kam es zu einer kleinen Gegenbewegung bei den Kursen nach dem jüngsten Rückgang, die Renditen sanken also etwas. Der Euro zog weiter an und kostete 1,1775 Dollar. Und die Ölpreise zeigten sich nach dem Anstieg vom Vortag kaum verändert.

An der Gewinnerspitze lagen die Versorger RWE und Eon sowie Bayer, sie legten alle um 1,4 Prozent zu. Siemens Energy konnten sich um 1,3 Prozent erholen, nachdem sie am Montag unter dem Verbot von Offshore-Anlagen vor den US-Küsten gelitten hatten. Auf der anderen Seite fielen Zalando und Adidas um je 1,4 Prozent zurück.

Mercedes-Benz notierten mit einem Minus von 0,2 Prozent knapp behauptet. Der Autobauer hat sich in den USA auf einen Vergleich geeinigt, um einen langjährigen Streit um vermeintliche Abgasverstöße beizulegen, und zahlt dafür 150 Millionen Dollar.

Die Aktie von Brockhaus Technologies haussierte um gut 50 Prozent. Treiber war die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird. Laut dem Unternehmen ergibt sich ein anteiliger Kaufpreis für Brockhaus Technologies von rund 240 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung am Vortag bei rund 126 Millionen Euro lag. 

=== 
INDEX                  zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                  24.340,06 +0,2%   +22,0% 
DAX-Future              24.503,00 +0,1%   +19,1% 
XDAX                 24.339,18 +0,2%   +22,5% 
MDAX                 30.302,78 -0,4%   +18,9% 
TecDAX                 3.586,84 -0,2%   +5,1% 
SDAX                 16.806,75 -0,1%   +22,7% 
zuletzt                    +/- Ticks 
Bund-Future              127,47   +46 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index    Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX        19     21   0 1.787,3  28,1    2.122,3      32,2 
MDAX        19     30   1  316,6  15,4     430,7      21,4 
TecDAX       15     15   0  398,6  10,1     525,5      12,4 
SDAX        33     35   2   81,4   6,5     109,4      8,2 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 11:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
