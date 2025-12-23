Anzeige
Dow Jones News
23.12.2025 18:33 Uhr
317 Leser
Artikel bewerten:
(1)

DJ MÄRKTE EUROPA/Zürich mit festen Pharmatiteln auf Allzeithoch

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag überwiegend in vorweihnachtlicher Ruhe und wenig bewegt gezeigt. Der DAX stieg am drittletzten Handelstag des Jahres bei geringen Umsätzen um 0,2 Prozent auf 24.340 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,1 Prozent auf 5.749 Punkte zu. Heraus ragte Börse in Zürich: Der SMI stieg um 0,6 Prozent auf 13.242 Punkte und bescherte den Anlegern pünktlich zu Weihnachten ein Allzeithoch.

Damit profitierte er von der anhaltenden Hausse der großen Pharmakonzerne. Roche gewannen 1,4 Prozent und Novartis 1,3 Prozent - auch Norvartis markierten Rekordstände. Der Phama-Index stellte mit einem Plus von 1,4 Prozent auch den größten Gewinner unter den Stoxx-Branchenindizes: "Nach der mauen Entwicklung im laufenden Jahr setzt der Markt auf eine stärkere Entwicklung der Branche im kommenden Jahr", so ein Händler. Hinzu kamen starke Gewinne von Novo Nordisk: Für ein Plus von 9,2 Prozent sorgte die Nachricht, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Tablettenform des Novo-Mittels Wegovy zur Gewichtsreduktion zugelassen hatte. Dies verschafft Novo Nordisk einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern wie Eli Lilly und anderen. Eine orale Darreichungsform könnte Novo Nordisk einen riesigen neuen Markt eröffnen, weil die bisherigen Therapien gegen Adipositas überwiegend Injektionen erfordern.

Volatil zeigten sich die Edelmetalle. Die Feinunze Gold lief in der Nacht bereits die Marke von 4.500 Dollar an, kam dann aber deutlich zurück. Grund waren starke US-Wachstumsdaten: Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal um annualisiert 4,3 Prozent gewachsen und damit viel stärker als erwartet. "Das bremst die Zinssenkungsfantasie", so ein Händler. Allerdings wurden auch schwächere US-Daten veröffentlicht, so zum Verbruchervertrauen und den Auftragseingängen.

An den übrigen Märkten schien das Jahr dagegen bereits gelaufen zu sein. Am Anleihemarkt kam es zu einer kleinen Gegenbewegung bei den Kursen nach dem jüngsten Rückgang, die Renditen sanken also etwas. Der Euro zog weiter an und kostete zur Schlussglocke an den Aktienmärkten 1,1775 Dollar. Nach dem Anstieg am Vortag zeigten sich die Ölpreise kaum verändert. Auf der Aktienseite war nach dem großen Verfall am Terminmarkt am Freitag weitere Liquidität aus dem Markt gewichen. Die Umsätze waren dünn, und überwiegend auch die Kursausschläge, und das sowohl bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes als auch bei den Einzelaktien.

An der Gewinnerspitze des deutschen Markts lagen die Versorger RWE und Eon sowie Bayer, sie legten alle um 1,4 Prozent zu. Auf der anderen Seite fielen Zalando und Adidas um je 1,4 Prozent zurück.

Siemens Energy konnten sich um 1,3 Prozent erholen, nachdem sie am Montag unter dem Verbot von Offshore-Anlagen vor den US-Küsten gelitten hatten. Auch Orsted stoppten im Verlauf ihre Talfahrt und schlossen 1,3 Prozent erholt.

Die Aktie von Brockhaus Technologies haussierte um 53 Prozent. Treiber war die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird. Laut dem Unternehmen ergibt sich ein anteiliger Kaufpreis für Brockhaus Technologies von rund 240 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung am Vortag bei rund 126 Millionen Euro lag. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.749,28       +0,1%       +17,3% 
Stoxx-50        4.894,79       +0,5%       +13,0% 
Stoxx-600         588,73       +0,3%       +15,6% 
XETRA-DAX       24.340,06       +0,2%       +22,0% 
CAC-40 Paris      8.103,85       -0,2%       +10,0% 
AEX Amsterdam       942,26       -0,0%        +7,3% 
ATHEX-20 Athen     5.377,02       +0,0%       +50,6% 
BEL-20 Bruessel     5.057,49       +0,0%       +18,6% 
BUX Budapest     111.046,97       +0,1%       +39,2% 
OMXH-25 Helsinki    5.625,93       +0,3%       +29,5% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.614,74       +4,1%       -26,2% 
PSI 20 Lissabon     8.169,20       -0,3%       +28,4% 
IBEX-35 Madrid     17.182,80       +0,1%       +48,1% 
FTSE-MIB Mailand    44.606,58       +0,0%       +30,4% 
OBX Oslo        1.580,39       +0,2%       +18,6% 
PX Prag        2.672,24       +0,2%       +51,5% 
OMXS-30 Stockholm    2.849,09       +0,1%       +14,6% 
WIG-20 Warschau     3.155,57       -0,6%       +44,8% 
ATX Wien        5.247,21       +0,1%       +43,0% 
SMI Zuerich      13.242,80       +0,6%       +13,5% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 18:28  % YTD 
EUR/USD          1,1775    +0,1%   1,1760   1,1757  +13,6% 
EUR/JPY          184,06    -0,3%   184,61   184,40  +13,3% 
EUR/CHF          0,9300    -0,1%   0,9313   0,9313  -0,8% 
EUR/GBP          0,8733    -0,0%   0,8735   0,8731  +5,6% 
USD/JPY          156,35    -0,4%   157,02   156,85  -0,2% 
GBP/USD          1,3483    +0,2%   1,3463   1,3465  +7,6% 
USD/CNY          7,0447    -0,2%   7,0570   7,0577  -2,1% 
USD/CNH          7,0194    -0,2%   7,0322   7,0317  -4,1% 
AUS/USD          0,6692    +0,5%   0,6659   0,6656  +7,6% 
Bitcoin/USD       87.991,80    -0,7% 88.597,10 89.317,00  -6,5% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,12    58,01   +0,2%    0,11  -19,3% 
Brent/ICE          62,12    62,07   +0,1%    0,05  -17,0% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.472,79   4.444,93   +0,6%   27,86  +69,3% 
Silber           70,50    69,06   +2,1%    1,44 +139,2% 
Platin          1.908,17   1.808,70   +5,5%   99,47 +106,5% 
Kupfer            5,52     5,44   +1,6%    0,09  +34,4% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 12:02 ET (17:02 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
