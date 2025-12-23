© Foto: Mary Altaffer/AP/dpaDer IPO-Markt erlebt 2025 ein starkes Comeback: Milliarden fließen, Bewertungen steigen rasant - und ein Unternehmen sorgt besonders für Aufmerksamkeit.Der Markt für Börsengänge erlebt 2025 ein starkes Comeback. CNBC berichtet, dass der Medizintechnikkonzern Medline den größten Börsengang des Jahres hingelegt hat. Das Unternehmen sammelte rund 6,26 Milliarden US-Dollar ein. Die Aktie eröffnete an der Nasdaq bei 35 US-Dollar. Mehr als 216 Millionen Aktien wechselten den Besitzer. Das signalisiert Vertrauen und Kapitalstärke. Revival nach dem Stillstand Nach schwachen Jahren kehrt Dynamik zurück. Laut Ernst & Young (EY) gingen in den ersten drei Quartalen 2025 insgesamt 176 Unternehmen an die …Den vollständigen Artikel lesen
