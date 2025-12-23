Der Kryptomarkt bleibt unter Spannung. Zwischen weiterer Korrektur und neuer Aufwärtsbewegung entscheidet sich derzeit, ob Bitcoin und Altcoins den nächsten Impuls liefern. Die vergangene Woche brachte gleich mehrere Faktoren - schwache US-Arbeitsmarktdaten, sinkende Inflation und eine Zinserhöhung in Japan. Dennoch kamen die Kurse vergleichsweise stabil durch diese Phase. Für Oliver Michel ist klar: Die Wahrscheinlichkeit einer positiven Trendfortsetzung ist gestiegen, auch wenn die Bestätigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär