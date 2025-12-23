Vaduz (ots) -
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Dienstag, 23. Dezember 2025, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.
- Ehemaliger Regierungschef Daniel Risch: Titel Fürstlicher Rat und Orden Grosskreuz
- Ehemalige Landtags-Vizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz: Orden Komturkreuz mit Stern
- Ehemalige Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter: Orden Komturkreuz
- Ehemaliger Regierungssekretär Horst Schädler: Orden Ritterkreuz
Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.
Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.
Pressekontakt:
Medienstelle des Fürstenhauses von Liechtenstein
Schloss Vaduz
9490 Vaduz
Telefon +423 238 12 50
E-Mail: medien@fuerstenhaus.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937378
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Dienstag, 23. Dezember 2025, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.
- Ehemaliger Regierungschef Daniel Risch: Titel Fürstlicher Rat und Orden Grosskreuz
- Ehemalige Landtags-Vizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz: Orden Komturkreuz mit Stern
- Ehemalige Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter: Orden Komturkreuz
- Ehemaliger Regierungssekretär Horst Schädler: Orden Ritterkreuz
Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.
Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.
Pressekontakt:
Medienstelle des Fürstenhauses von Liechtenstein
Schloss Vaduz
9490 Vaduz
Telefon +423 238 12 50
E-Mail: medien@fuerstenhaus.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937378
© 2025 news aktuell-CH