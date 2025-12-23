Die Aktie des Anbieters der Sprachlern-App Duolingo könnte vor einer Wiederbelebung stehen, nachdem sie in den vergangenen Wochen stark korrigiert hat. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Duolingo Was ist grün, niedlich und drangsaliert seine User jeden Tag aufs Neue? Richtig geraten: Es ist die inzwischen ikonisch gewordene Eule der Sprachlern-App Duolingo! Das renitente Federvieh Duo ist längst zu einem allgegenwärtigen Bestandteil der Internet-Populärkultur geworden und hat der App in den vergangenen Jahren zu Hunderten Millionen von Nutzerinnen und Nutzern verholfen. Das ist an der Aktie des aufstrebenden Technologiekonzerns freilich nicht spurlos vorübergegangen. Wer bereits …Den vollständigen Artikel lesen
