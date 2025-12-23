Ist KI wirklich ein apokalyptischer Job-Killer, wie in einigen Prognosen dargestellt? Bisher offenbar nicht. Einem aktuellen Bericht nach ist etwa die Kahlschlagbehörde Doge in den USA für ein Vielfaches der KI-bedingten Entlassungen verantwortlich. KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini haben vielleicht die Art und Weise verändert, wie wir im Internet surfen oder recherchieren, Inhalte erstellen oder programmieren. Zu der von manch negativen Beobachter:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n