Jahresendhandel im DAX: Institutionelle raus - Chancen für Intraday-Trader?

Das einzige Livetrading in dieser Woche fand diesmal am Vormittag statt, denn der DAX zeigte weiterhin attraktive Bewegungen. Das Volumen nimmt jedoch ab dem Verfallstag am vergangenen Freitag deutlich ab. Viele institutionelle Marktteilnehmer haben sich bereits mit ihren Orders aus dem Jahr verabschiedet und werden hauptsächlich zur ersten vollen Handelswoche in 2026 neue Positionierungen eingehen. Der Verfallstag ist damit im Dezember traditionell eine Art Abschluß und zeigt danach kaum noch Veränderungen auf Indexbasis auf. Dennoch ist intraday einiges an Bewegung vorhanden, wie wir schon am Montag gesehen haben. Nach dem Überschießen des Freitagabend-Hochs fiel der DAX dann deutlicher zurück, schloss aber nahezu unverändert. Auf diesem Niveau startete der Dienstag auch und bildete in der ersten Handelsstunde eine Range aus, die wir dann exemplarisch aufzeigen und mit einer konkreten Long-Idee versahen. Eine Order kam nicht zustande, was an den Erläuterungen rund um den Verfallstag und die anstehenden Feiertage lag. Hier gibt es zwischen dem Handel in Europa und den USA deutliche Unterschiede.

Während der DAX nach dem heutigen Handelstag in die Weihnachtspause geht und dann erst wieder in einer Woche am Montag handelbar ist, findet am Heiligabend in den USA zumindest verkürzter Handel statt. Der 1. Weihnachtsfeiertag ist dort das traditionelle Weihnachtsfest und bereits am Freitag wird erneut an der Wall Street gehandelt. Damit erfüllt der Handelskalender die Regel, nicht mehr als 3 Handelstage in Folge zu pausieren. Brückentage gibt es somit an der Börse in Amerika nicht vor oder nach einem Wochenende, in Europa jedoch schon. Über das Für und Wider lässt sich nun rege philosophieren...

Nach diesen Ausführungen kommen die Wirtschaftsdaten aus der Vorwoche zur Bewertung. Sie zeigen der US-Notenbank bei nachlassender Inflation die nächste Möglichkeit einer Zinssenkung für den März auf. In der Sitzung im Januar soll keine Veränderung stattfinden, dann aber im weiteren Verlauf gleich im April noch einmal und wenn der neue Fed-Chef, der Jerome Powell ab Mai ablösen wird, dies vertreten kann, auch direkt im Anschluss noch eine weitere.

Heute stehen zudem die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter auf der Agenda, das US-BIP aus dem 3. Quartal, die US-Industrieproduktion nebst der Kapazitätsauslastung, sowie nach Börseneröffnung das Verbrauchervertrauen Conference Board. Damit könnten entsprechende Impulse für den heutigen Handel in den USA vollzogen werden. Am Mittwoch erscheinen dann die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe entsprechend vorgezogen, da Donnerstag ein Feiertag ist.

Technisch ist das GAP im Nasdaq zu Freitagabend und damit zum Verfallstag noch geöffnet. Ein potenzieller Einstieg bietet sich für dieses Trading-Setup direkt mit der Unterschreitung des Montagstiefs an.

Auf die anderen Assetklassen schauten wir heute nicht, aber mit neuen Rekorden im Goldpreis und dem Silberpreis ist auch dort ebenso eine Jahresendrallye zu finden. Statistisch betrachtet ist die Zeit des Jahreswechsels eine Zeit der steigenden Notierungen bis in die zweite Januarwoche hinein.

Quartalszahlen erscheinen damit auch erst wieder ab dem 7. Januar 2026.Dein nächster (und letzter Termin in 2025) für unsere Session im Trader's Circle ist Dienstag 15.15 Uhr als Jahresabschluss-Sendung.

