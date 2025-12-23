Microsoft macht Ernst bei seinem Vorhaben, den gesamten auf C und C++ basierenden Code durch Rust zu ersetzen. Bis 2030 soll die Umstellung erledigt sein. Für dieses Projekt wird jetzt ein leitender Software-Ingenieur gesucht -Â KI-Support gibt es auch. Microsoft arbeitet schon seit Längerem daran, den auf den klassischen Programmiersprachen C und C++ basierenden Code durch Rust zu ersetzen. Rust überzeugt dabei vor allem durch seine inhärente Speichersicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n