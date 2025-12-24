© Foto: Freepik - FreepikGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 06:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig) 06:30 Uhr, Niederlande: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 11/25 Hinweis "Heiligabend" Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich und Rom geschlossen verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ), New York (19.00 Uhr MEZ) und US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börsen in Russland geöffnet Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier …Den vollständigen Artikel lesen
