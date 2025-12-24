EQS-News: RED GOLD FROM EUROPE
NEAPEL, Italien, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Wenn die Feiertage näher rücken, suchen Menschen in Deutschland nach köstlichen, gesunden Zutaten, um ihre Weihnachts- und Silvesterfeiern zu bereichern. Bio-Dosen-Tomaten aus der EU und Italien werden zum unverzichtbaren Grundbestandteil in der Vorratskammer. Sie verbinden Bequemlichkeit, intensiven Geschmack und Gesundheitsvorteile in perfekter Balance.
Bio-Dosen-Tomaten aus der EU und Italien werden bei optimaler Reife geerntet und ohne synthetische Chemikalien oder Konservierungsstoffe verarbeitet, was ihnen einen natürlichen, authentischen Geschmack verleiht. Sie sind die perfekte Grundlage für eine Vielzahl herzhafter, behaglicher Gerichte - von traditionellen Saucen und Suppen bis hin zu innovativen Kreationen, die sich ideal für Festlichkeiten und Neujahrsfeiern eignen.
Um Sie zu inspirieren, gibt es hier ein einfaches, aber geschmacksintensives Rezept mit Bio-Dosen-Tomaten aus der EU. Dieses herzhafte, lebendige Gericht ist ein perfekter Mittelpunkt für festliche Zusammenkünfte und zeigt, wie EU- und italienische Bio-Dosen-Tomaten einfache Zutaten in geschmackvolle Festtagsgerichte verwandeln können.
Festlicher Tomaten- und Kräuter-Gulasch
Zutaten:
Zubereitung:
In diesem Weihnachten und Neujahr integrieren Sie Bio-Dosen-Tomaten aus der EU und Italien in Ihre festlichen Rezepte und genießen den gesunden, frischen Geschmack, den sie auf den festlichen Tischen bringen.
Über Red Gold from Europe
Für Einblicke in die europäische und italienische Tomatensektorbranche oder weitere leckere Rezepte mit Bio-Dosen-Tomaten besuchen Sie unsere Webseite https://redgoldfromeurope.de/ und folgen Sie uns auf:
