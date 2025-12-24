EQS-News: Financial Star News Inc.
VANCOUVER, BC, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- The Financial Star News Inc., der Herausgeber und Betreiber von www.thefinancialstar.com, gibt diese Erklärung ab, um die jüngste öffentliche Verwirrung aufzuklären, die sich aus einer Warnung der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin in Bezug auf ein unabhängiges und nicht angeschlossenes Unternehmen ergibt, das unter dem Namen Financial Star Inc.
Financial Star Inc. gibt sich als The Financial Star News Inc. aus, indem es einen verwirrend ähnlichen Namen verwendet, obwohl das authentische Unternehmen eindeutig das Wort "News" am Ende seines offiziellen Namens enthält.
Unter hat die BaFin am 22. Mai 2025 eine Verbraucherwarnung zu Financial Star Inc. und der App "FS Glows" veröffentlicht, in der es um Identitätsmissbrauch und das unerlaubte Anbieten von Aktienempfehlungen und Daytrading-Dienstleistungen über WhatsApp-Gruppen und damit verbundene Webseiten geht.
Diese Warnung bezieht sich nicht auf The Financial Star News Inc. und bezieht sich auch nicht auf diese.
Um jegliche Unklarheiten zu vermeiden, wird auf die folgende klare Unterscheidung der Einheiten verwiesen:
Diese Unternehmen sind in keiner Weise mit Financial Star News Inc. oder dessen Aktivitäten verbunden und nutzen die Glaubwürdigkeit der Marke Financial Star News Inc. ohne die ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung von Financial Star News Inc.
Für Verifizierungen oder Medienanfragen wenden Sie sich bitte direkt an Financial Star News Inc. über die offizielle Website.
