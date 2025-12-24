Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 24
|23/12/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|275131.17
|6.2524
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127529650.00
|808388484.27
|6.3388
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|238014.79
|5.0944
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|23/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21129979.69
|5.8694
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|273660.41
|6.2356
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22390013.00
|138560518.93
|6.1885
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1000290.63
|5.4725
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|23/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|268638861.16
|6.9219
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|23/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33071382.60
|5.9912
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|23/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|266537634.26
|5.0866
