VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-23
|NL0009272749
|3938777.000
|371511633.78
|94.3216
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-23
|NL0009272772
|513000.000
|37675717.53
|73.4419
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-23
|NL0009272780
|360000.000
|30676233.56
|85.2118
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-23
|NL0009690239
|8260404.000
|308485922.01
|37.3451
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-23
|NL0009690247
|2208390.000
|37759548.69
|17.0982
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-23
|NL0009690254
|2426537.000
|29977384.62
|12.3540
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-23
|NL0010273801
|2681000.000
|51285256.63
|19.1292
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-23
|NL0010731816
|888000.000
|78639843.91
|88.5584
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-23
|NL0011683594
|97650000.000
|4653970672.43
|47.6597
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-23
|NL0010408704
|31003010.000
|1141672436.96
|36.8246
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-23
|NL0009272764
|318000.000
|20035098.29
|63.0035
