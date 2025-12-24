© Foto: Iuliia Zavalishina - Zoonar.com/Iuliia ZavalishinaMit Weihnachten und Silvester 2025 rücken auch zahlreiche Börsenfeiertage und Börsentage mit verkürzten Handelszeiten in den Fokus der Anleger. Wo und wann gehandelt werden kann! Eine Übersicht. In Deutschland bleiben die Frankfurter Wertpapierbörse und Xetra an Heiligabend (24. Dezember), den beiden Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) und Neujahr (01. Janaur 2026) geschlossen. Da Heilligabend und Silvester dieses Jahr auf Wochentage fallen, findet kein Handel statt, das Settlement ist aber an den beiden Tagen geöffnet - das heißt die Abwicklung der noch offenen Transaktionen findet an den Tagen statt. Der 29. Dezember ist dagegen ein normaler …Den vollständigen Artikel lesen
