Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat seinen Anwendungserlass zur Abgeltungsteuer im Frühjahr aktualisiert. Von diesen Änderungen können Anleger auch rund um den Jahreswechsel profitieren. Von Michael Schreiber und Stefan Rullkötter. Das sind die wichtigsten Fundstellen für Steuersparer im BMF-Schreiben zur Abgeltungsteuer vom 14. Mai 2025 (Gz. IV C 1 - S 2252/00075/016/070): Übergangsregelung für Totalverluste (Randziffer 118): Wertlos ausgebuchte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
