Wahnsinn, so wird gleich dreifach Kasse gemacht! Man profitiert nämlich nicht nur vom Gold Boom, sondern auch von den extrem gestiegenen Silber- und Kupferpreisen!

Gold Silber und Kupfer erleben derzeit eine außergewöhnlich dynamische Preisrally: Gold hat 2025 um über 60% zugelegt und neue historische Höchststände erreicht, angetrieben von starker Nachfrage als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten. Silber glänzt mit noch kräftigeren Zuwächsen, teilweise über 80% im Jahresverlauf, dank seiner Doppelrolle als Edelmetall und wichtiger Industriekomponente. Gleichzeitig ist Kupfer - ein Schlüsselmetall für Elektrifizierung und erneuerbare Energien - um mehr als 20% gestiegen und profitiert von anhaltender globaler Nachfrage und strukturellen Angebotsengpässen.

Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity/gold (Stand 23.12.25; 16:40 Uhr)

Diese koordinierte Aufwärtsbewegung unterstreicht den robusten Marktzyklus für Metalle, die sowohl als Wertspeicher als auch als industrielle Rohstoffe gefragt sind.

Wer dieses Dreigestirn in einem Unternehmen vereinen möchte, kommt an U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) nicht vorbei. Die außergewöhnlichen Projekte werden nicht nur dank der sehr guten Explorationsarbeit immer größer, sondern auch auf Grund der anhaltenden Preissteigerungen immer wertvoller.

U.S. GoldMining steht für eine schonende Ressourcenentwicklung in Alaska!

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) ist ein äußerst spannendes Bergbauunternehmen mit großem Zukunftspotenzial. Im Zentrum der Erwartungen steht das Whistler-Projekt in Alaska, ein Gold-Kupfer-Silber-Vorkommen, das durch seine Lage in einer erstklassigen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion besticht und dank aktueller Explorations- und Ressourcenstudien ein deutlichesWachstumspotenzial zeigt. Die Nähe zu vorhandener Infrastruktur und die fortlaufende technische Bewertung erhöhen die Realisierbarkeit eines profitablen Bergbaubetriebs erheblich.

Quelle: U.S. GoldMining Inc. (Homepage)

Ein weiterer Pluspunkt ist die Diversifizierung des Rohstoffprofils: U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) konzentriert sich nicht nur auf Gold, sondern auch auf Kupfer und Silber, was gerade in Zeiten extrem steigender Metallpreise ein starkes Risiko- und Ertragsprofil schafft. Neben Gold haben insbesondere die Silber- und Kupferpreise in den letzten Monaten stark zugelegt, was den wirtschaftlichen Wert des Whistler-Projekts zusätzlich hebt und strategische Vorteile bietet, da z.B. Kupfer in vielen Zukunftsindustrien unverzichtbar ist.

Zudem hat das Unternehmen bei metallurgischen Tests bedeutende Fortschritte erzielt, die die Gold- und Kupferausbeute deutlich verbessert, was wiederum die ökonomische Attraktivität des Projekts unterstreicht, und das Vertrauen der Märkte stärkt.

In einer Zeit, in der strategische Rohstoffe und heimische Produktion in den USA politisch und wirtschaftlich priorisiert werden, positioniert sich U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) als einer der aussichtsreichen Akteure in einem wachsenden Marktumfeld.

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) trägt zur heimischen Rohstoffsicherung der USA bei!

Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8 eine Pressemitteilung, die nicht nur aktuelle Unternehmenszahlen, sondern auch die geopolitische Bedeutung ihres WhistlerGold-Kupfer-Silber-Projekts in Alaska hervorhebt. Im Zentrum der Mitteilung steht die Aufnahme von Kupfer und Silber in die "Liste der kritischen Mineralien der USA", die am 7. November 2025 vom U.S. Geological Survey veröffentlicht wurde. Diese Aufnahme symbolisiert nicht nur eine Anerkennung der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Metalle, sondern unterstreicht auch die strategische Rolle der heimischen Rohstoffproduktion für die nationale Sicherheit und Versorgungssicherheit in den Vereinigten Staaten.

Quelle: U.S. GoldMining Inc. (Präsentation)

Kupfer und Silber bilden - zusammen mit Gold - die Hauptbestandteile des Whistler-Projekts, das sich auf einer Fläche von rund 53.700 Acres nordwestlich von Anchorage erstreckt und eine multimetallische Ressource mit schätzungsweise 6,5 Mio. Unzen Goldäquivalent in der angezeigten Kategorie und weitere 4,2 Mio. Unzen Goldäquivalent in der abgeleiteten Kategoriebeherbergt.

Diese Kombination deckt exakt jene Metalle ab, die für moderne Technologien, Infrastruktur-Projekte und die Energiewende unentbehrlich sind, und entspricht damit den Prioritäten der aktuellen US-Mineralstrategie.

Ein weiterer Fokus liegt auf der geopolitischen Absicherung: Durch den Ausbau eines in den USA verankerten Projekts wie Whistler kann die Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus potenziell instabilen oder geopolitisch riskanten Regionen reduziert werden. Ein intern strategisch wichtiges Ziel ist es, die Versorgungsketten zu stärken und das Risiko von Störungen durch internationale Konflikte oder Handelsbeschränkungen zu minimieren - ein Aspekt, der im aktuellen globalen Rohstoffumfeld stark an Bedeutung gewonnen hat.

Darüber hinaus betonte das Unternehmen, dass es seine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) des Whistler-Projekts weiter vorantreibt, um die potenzielle wirtschaftliche Basis für ein zukünftiges Bergbauvorhaben zu definieren. Die Kombination aus politischer Unterstützung, kritischer Mineralienliste, strategischer Lage und dem Fortschreiten der technischen Studien stärkt das Projekt nicht nur ökonomisch, sondern macht es auch zu einem wichtigen Baustein für die heimische Rohstoffsicherung der USA.

Fazit: Hier könnte etwas sehr Großes entstehen!!

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) gilt als vielversprechendes Investment, weil das Whistler Gold-Kupfer-Projekt in Alaska riesige Vorräte an Gold, Kupfer und Silber birgt und strategisch ideal liegt - nahe Infrastruktur und in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion.

Das Projekt verfügt über bedeutende Ressourcen mit über 1 Mrd. Pfund Kupfer, fast 19 Mio. Unzen Silber und etwa 3,9 Mio. Unzen Gold im Indicated-Bereich, was enormes wirtschaftliches Potenzial bietet, vor allem angesichts steigender Metallpreise und wachsender Nachfrage nach kritischen Metallen für grüne Technologien.

Zudem treibt das Unternehmen die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) voran und nutzt moderne Explorationsmethoden, um den Wert und die Wirtschaftlichkeit des Whistler-Projekts weiter zu steigern. Fortschritte bei Bohrungen und Ressourcenexploration deuten auf weiteres enormes Potenzial hin, was zusätzliche Investoren ansprechen könnte.

