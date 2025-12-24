Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 24
[24.12.25]
TABULA ICAV
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE00BN4GXL63
9,107,633.00
EUR
0
89,795,674.80
9.8594
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,096,541.44
98.9943
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,413,990.51
112.1108
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,378,641.22
120.0188
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE00BN0T9H70
69,803.00
GBP
0
8,129,939.17
116.4698
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE00BKX90X67
55,079.00
EUR
0
5,993,790.51
108.8217
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE00BKX90W50
15,811.00
CHF
0
1,532,329.03
96.9154
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000L1I4R94
1,137,098.00
USD
539,015.00
13,212,278.00
11.6193
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000LJG9WK1
525,302.00
GBP
0
5,310,183.41
10.1088
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
490,423.24
12.1179
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
420,754,138.62
113.3941
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,678,715.61
10.176
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000LH4DDC2
172,747.00
EUR
0
1,952,795.97
11.3044
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,895,140.16
10.7482
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
816,237.17
11.093
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,366,465,120.52
124.2241
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,973,359.24
12.8191
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000YMBL844
2,281,357.00
USD
0
23,975,050.94
10.5091
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
672,483.28
10.4379
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000CCQKON9
2,234,999.00
EUR
0
22,670,567.66
10.1434
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,060.33
10.0021
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,462,234.39
10.7103
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,393,838.31
10.3529
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000J8RGOJ4
994,457.00
USD
0
9,953,309.16
10.0088
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.12.25
IE000P9STSM0
1,000.00
MXN
0
1,001,698.21
1001.6982