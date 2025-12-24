Anzeige
Mittwoch, 24.12.2025

PR Newswire
24.12.2025 09:12 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 24

[24.12.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE00BN4GXL63

9,107,633.00

EUR

0

89,795,674.80

9.8594

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE00BN4GXM70

31,280.00

SEK

0

3,096,541.44

98.9943

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE00BMQ5Y557

458,600.00

EUR

0

51,413,990.51

112.1108

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,378,641.22

120.0188

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE00BN0T9H70

69,803.00

GBP

0

8,129,939.17

116.4698

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE00BKX90X67

55,079.00

EUR

0

5,993,790.51

108.8217

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE00BKX90W50

15,811.00

CHF

0

1,532,329.03

96.9154

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000L1I4R94

1,137,098.00

USD

539,015.00

13,212,278.00

11.6193

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000LJG9WK1

525,302.00

GBP

0

5,310,183.41

10.1088

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

490,423.24

12.1179

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

420,754,138.62

113.3941

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,678,715.61

10.176

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000LH4DDC2

172,747.00

EUR

0

1,952,795.97

11.3044

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000WXLHR76

1,013,673.00

EUR

0

10,895,140.16

10.7482

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000P7C7930

73,581.00

GBP

0

816,237.17

11.093

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000CV0WWL4

11,000,000.00

JPY

0

1,366,465,120.52

124.2241

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

8,973,359.24

12.8191

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000YMBL844

2,281,357.00

USD

0

23,975,050.94

10.5091

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000RH1ZG27

64,427.00

USD

0

672,483.28

10.4379

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000CCQKON9

2,234,999.00

EUR

0

22,670,567.66

10.1434

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,060.33

10.0021

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE0009ZTL4B5

510,000.00

USD

0

5,462,234.39

10.7103

Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000Y3FZEN4

521,000.00

USD

0

5,393,838.31

10.3529

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000J8RGOJ4

994,457.00

USD

0

9,953,309.16

10.0088

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.12.25

IE000P9STSM0

1,000.00

MXN

0

1,001,698.21

1001.6982


© 2025 PR Newswire
