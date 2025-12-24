EQS-News: PECHOIN / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

Von Hautpflege bis Kunst zum Sammeln: Chinesischer Schönheitsartikel stellt neuen Auktionsrekord von ¥1,1 Millionen auf



BEIJING, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Bei der diesjährigen Herbstauktion des China Guardian dominierten Meisterwerke auf Museumsebene die Schlagzeilen - ein Paar Handschuhgemälde wurde für über 70 Millionen RMB verkauft, gefolgt von ikonischen Landschaften von Fu Baoshi, die über 50 Millionen RMB erzielten. Aber nur wenige hatten erwartet, dass eines der meistdiskutierten Lose der gesamten Saison aus einer ganz anderen Kategorie kommen würde: ein Set von Hautpflegeartikeln, das schließlich für fast 1,1 Millionen RMB verkauft wurde und sich damit zum überraschendsten kategorieübergreifenden Highlight der Auktion entwickelte. Die Hauptlose der Auktion - zwei Sets mit dem Titel "Zeitgenössische Werke von Cheng Lei: Yuling Congguang Jade Lidded Box and Accessories" - wurden für RMB 632.500 bzw. RMB 460.000 verkauft. Die erstaunlichen Zuschlagspreise erregten sofort internationales Aufsehen, und einige Beobachter kommentierten, dass "die orientalische Ästhetik die Regeln des Luxusmarktes neu definiert". Dies war mehr als eine Auktion - es war ein kulturelles Statement". Ein internationaler Kunstbeobachter kommentierte: "Während sich der westliche Luxus noch auf Logos stützt, zahlen chinesische Sammler echte Prämien für kulturelle Bedeutungen, die entschlüsselt werden müssen. Das verändert unser Verständnis von Luxus völlig". Vier Techniken des immateriellen Kulturerbes hinter dem Werk Was diese Stücke so bemerkenswert macht, ist nicht nur der Preis, sondern auch die erstaunliche Handwerkskunst, die in ihnen steckt. Die Werke sind das Ergebnis der Zusammenarbeit von vier Meistern des chinesischen immateriellen Kulturerbes: Cheng Lei , ein Erbe der Jadeschnitzkunst aus Suzhou, folgt dem klassischen Prinzip des "Schnitzens im Einklang mit dem Material" und lässt die natürlichen Strukturen des Steins für sich sprechen. Durch die hochentwickelte Technik der genialen Farbhighlight-Schnitzerei, maximiert sie die natürliche Schönheit jedes Jadestücks und bringt die ihm innewohnenden Schichten und Ausdrucksqualitäten in höchstem Maße zur Geltung.

, ein Erbe der Jadeschnitzkunst aus Suzhou, folgt dem klassischen Prinzip des "Schnitzens im Einklang mit dem Material" und lässt die natürlichen Strukturen des Steins für sich sprechen. Durch die hochentwickelte Technik der maximiert sie die natürliche Schönheit jedes Jadestücks und bringt die ihm innewohnenden Schichten und Ausdrucksqualitäten in höchstem Maße zur Geltung. Hong Guizhen , Erbe der Seidenweberei von Hangzhou - bringt ultrafeine, luftige, "leicht-weich-elastische" Webtechniken ein.

, Erbe der Seidenweberei von Hangzhou - bringt ultrafeine, luftige, "leicht-weich-elastische" Webtechniken ein. Du Ping , Erbe des Du-Stils der Kupfergravur - er modelliert Metall, als ob er mit Klingen malt.

, Erbe des Du-Stils der Kupfergravur - er modelliert Metall, als ob er mit Klingen malt. Lin Zhongxing, renommierter Kalligraph - und verleiht dem Werk eine ausdrucksstarke Pinselatem-Ästhetik. Gemeinsam schufen sie eine faszinierende Reihe von "orientalischen ästhetischen Codes" in skulpturaler Form. "Dies ist nichts weniger als ein perfekter Akt der kulturellen Übersetzung", lobte einen internationalen Kurator. "Pechoin, eine Marke mit einer fast hundertjährigen Geschichte seit ihrer Gründung im Jahr 1931, hat das Erbe und die Entwicklung der chinesischen Hautpflegekultur miterlebt. Sie haben alte Handwerkskunst in beeindruckende zeitgenössische Kunstobjekte verwandelt. Was sie anbieten, ist nicht nur ein Produkt, sondern eine orientalische Erzählung, die so fesselnd ist, dass sie die Welt in ihren Bann zieht". Der überraschende Ursprung: Eine Hautpflegeserie, die China bereits im Sturm erobert hat Interessanterweise wurden die versteigerten Werke von der ursprünglichen Pechoin Exquisite Jade Collection inspiriert, die Anfang dieses Jahres auf den Markt kam. Die Linie Exquisite Jade ist inspiriert vom cong- einem rituellen Artefakt aus Jade aus der Jungsteinzeit, das die Harmonie zwischen Himmel und Erde symbolisiert und durch ein quadratisches Äußeres und einen runden Kern gekennzeichnet ist.

Die Verbindung von antiker Geometrie und moderner Ästhetik hat die Kollektion zu einem herausragenden Produkt auf dem chinesischen Schönheitsmarkt gemacht. Ein Bieterkrieg, der selbst den Kunstmarkt überraschte Was die Beobachter noch mehr verblüffte, war die Intensität der Gebote in einer Zeit, in der die westlichen Kunstmärkte weiterhin turbulent sind. Die Sammler konkurrierten heftig um diese Werke, die traditionelles Kunsthandwerk mit moderner Innovation verbinden, und machten die Auktion zu einem historischen Moment im kategorieübergreifenden Kunsthandel. Der Erlös aus diesem Verkauf wird für gemeinnützige Zwecke gespendet, wodurch die kulturelle Veranstaltung einen sinnvollen Abschluss findet. Dies war nicht nur ein kommerzieller, sondern auch ein kultureller Triumph. Viele glauben, dass die Auktion ein klares Signal an die weltweiten Luxusmärkte gesendet hat: "Die Zukunft des Luxus wird im Osten geschrieben". Die Leistung von Pechoin hat ein neues Kapitel in der Frage aufgeschlagen, wie historische Schönheitsmarken an den globalen Sammlermärkten teilnehmen können. Pechoin wurde 1931 gegründet und ist eine der ältesten und bekanntesten Hautpflegemarken in China. Seit mehr als neunzig Jahren ist das Unternehmen bestrebt, die traditionelle östliche Kräuterweisheit mit modernster Technologie zu verbinden, das Konzept der "wissenschaftlichen Kräuterpflege" neu zu definieren und den Verbrauchern eine wirksame und zugleich sanfte Hautpflege zu bieten. Als Pionier in der chinesischen Schönheits- und Hautpflegebranche hat Pechoin in neun aufeinanderfolgenden Jahren insgesamt sieben Auszeichnungen auf der IFSCC International Federation of Cosmetic Science Conference erhalten - darunter drei globale IFSCC-Auszeichnungen und den Young Scientist Award. Im Jahr 2025 brachte sie die neue Oriental Gift Lingyu Serie auf den Markt, die eine hochwirksame, aber nicht reizende chinesische Hautpflegephilosophie nutzt, um der Haut zu helfen, ihren gesunden Zustand wiederherzustellen, und damit den Charme und die Stärke chinesischer Marken weiter unter Beweis stellt. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851433/1.jpg

