Mittwoch, 24.12.2025
24.12.2025 09:33 Uhr
Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Financial Conduct Authority: 

Financial Conduct Authority (-) 
Financial Conduct Authority: 
24-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

24/12/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice: 
 
Amount    Security Description                          Listing Category  ISIN 
 
Issuer Name: Amigo Holdings PLC 
 
                                           Equity shares 
62700000   Ordinary shares of 0.25 pence each; fully paid             (commercial    GB00BFFK8T45 --  
                                           companies) 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
110000    Physical Palladium ETC; fully paid                   Debt and debt-like IE00B4556L06 --  
                                           securities 
 
 
430000    iShares Physical Gold ETC; fully paid                 Debt and debt-like IE00B4ND3602 --  
                                           securities 
 
 
140000    Physical Platinum ETC; fully paid                   Debt and debt-like IE00B4LHWP62 --  
                                           securities 

Issuer Name: International Finance Corporation 
 
15000000000  Zero Coupon Notes due 15/01/2027; fully paid; (Registered in      Debt and debt-like XS3259376377 --  
       denominations of NGN10,000,000 each)                  securities 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
30000     21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid   Debt and debt-like CH1209763130 --  
                                           securities 
 
 
20000     21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid    Debt and debt-like CH1199067674 --  
                                           securities 
 
 
30000     21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid      Debt and debt-like CH0454664001 --  
                                           securities 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
291000    WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid       Debt and debt-like GB00BJYDH287 --  
                                           securities 
 
 
22000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid      Debt and debt-like GB00BJYDH394 --  
                                           securities 

Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 
 
11000     Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid            Debt and debt-like XS2376095068 --  
                                           securities 
 
 
6250     Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid            Debt and debt-like XS2376095068 --  
                                           securities 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
7200     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid       Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 --  
                                           securities 

Issuer Name: iShares Digital Assets AG 
 
350000    Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid             Debt and debt-like XS2940466316 --  
                                           securities 

Issuer Name: HSBC Bank PLC 
 
50847458   Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by BOE     Securitised    GB00BTDGRR32 --  
       Technology Group Co., Ltd. due 24/06/2027               derivatives 
 
 
       Market Access Notes linked to ordinary shares issued by AL HAMMADI   Securitised 
600000    HOLDING due 31/12/2026; fully paid; (Registered in denominations of  derivatives    XS3261834660 --  
       USD7.37 each) 
 
 
       Market Access Notes linked to ordinary shares issued by UMM AL QURA  Securitised 
1000000    FOR DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CO due 31/12/2026; fully paid;     derivatives    XS3261832961 --  
       (Registered in denominations of USD4.92 each) 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
11500     WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid            Debt and debt-like JE00B2NFV803 --  
                                           securities 
 
 
6000     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid               Debt and debt-like JE00B24DKC09 --  
                                           securities 
 
 
12000     WisdomTree Wheat; fully paid                      Debt and debt-like JE00BN7KB664 --  
                                           securities 
 
 
97500     WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid              Debt and debt-like JE00B24DKK82 --  
                                           securities 
 
 
74828     WisdomTree Nickel; fully paid                     Debt and debt-like GB00B15KY211 --  
                                           securities 
 
 
39500     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid            Debt and debt-like JE00B2NFTS64 --  
                                           securities 
 
 
339800    WisdomTree Natural Gas; fully paid                   Debt and debt-like JE00BN7KB334 --  
                                           securities 
 
 
13595100   WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid         Debt and debt-like JE00BDD9Q956 --  
                                           securities 
 
 
32000     WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid            Debt and debt-like JE00B2NFTF36 --  
                                           securities 
 
 
135200    WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid           Debt and debt-like JE00B2NFV134 --  
                                           securities 
 
 
217800    WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid                  Debt and debt-like GB00B15KXV33 --  
                                           securities 
 
 
883000    WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid          Debt and debt-like JE00B2NFTC05 --  
                                           securities 
 
 
235600    WisdomTree Copper; fully paid                     Debt and debt-like GB00B15KXQ89 --  
                                           securities 
 
 
5900     WisdomTree Corn; fully paid                      Debt and debt-like JE00BN7KB441 --  
                                           securities 
 
 
1159700    WisdomTree Aluminium; fully paid                    Debt and debt-like GB00B15KXN58 --  
                                           securities 
 
 
94500     WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid                 Debt and debt-like JE00B78CGV99 --  
                                           securities 
 
 
2500     WisdomTree Gold; fully paid                      Debt and debt-like GB00B15KXX56 --  
                                           securities 
 
 
34000     WisdomTree Industrial Metals; fully paid                Debt and debt-like GB00B15KYG56 --  
                                           securities 
 
 
71700     WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid            Debt and debt-like JE00BYQY3Z98 --  
                                           securities 

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
330      WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid           Debt and debt-like JE00B3VJDN05 --  
                                           securities 
 
 
1650     WisdomTree Long JPY Short USD; fully paid               Debt and debt-like JE00B68GSP26 --  
                                           securities
120      WisdomTree Short USD Long GBP; fully paid               Debt and debt-like JE00B438PT24 --  
                                           securities 
 
 
150      WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid           Debt and debt-like JE00B3WCLY57 --  
                                           securities 

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
9000     Leverage Shares -3x Short Alphabet (GOOG) ETP Securities; fully paid  Debt and debt-like XS3196138112 --  
                                           securities 
 
 
20000     IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP; fully paid           Debt and debt-like XS2901884663 --  
                                           securities 
 
 
30000     IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP; fully paid          Debt and debt-like XS2901885041 --  
                                           securities 
 
 
15000     IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP; fully paid           Debt and debt-like XS2901884408 --  
                                           securities 
 
 
50000     IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP; fully paid          Debt and debt-like XS2901886445 --  
                                           securities 
 
 
15000     IncomeShares META Options ETP; fully paid               Debt and debt-like XS2901885553 --  
                                           securities 
 
 
14000     Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid          Debt and debt-like XS2820604770 --  
                                           securities 
 
 
10000     IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP; fully paid         Debt and debt-like XS2901886288 --  
                                           securities 
 
 
10000     IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP; fully paid       Debt and debt-like XS3068775264 --  
                                           securities 
 
 
20000     Leverage Shares IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP; fully paid   Debt and debt-like XS2875106242 --  
                                           securities 
 
 
501      Leverage Shares 2x Alphabet ETP Securities due 05/12/2067; fully paid Debt and debt-like IE00BF01VY89 --  
                                           securities 
 
 
26000     Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid         Debt and debt-like XS2337090851 --  
                                           securities 
 
 
36000     Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid         Debt and debt-like XS2337090851 --  
                                           securities 
 
 
3000     Leverage Shares 3x Alphabet ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZX59 --  
                                           securities 
 
 
151000    Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities due 04/06/2070; fully paid  Debt and debt-like IE00BK5BZQ82 --  
                                           securities 
 
 
490000    Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid           Debt and debt-like XS2337090422 --  
                                           securities 
 
 
37000     Leverage Shares 3x Long ARM ETP Securities; fully paid         Debt and debt-like XS2691006303 --  
                                           securities 
 
 
28000     Leverage Shares 3x Long ARM ETP Securities; fully paid         Debt and debt-like XS2691006303 --  
                                           securities 
 
 
8200     Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities: fully paid         Debt and debt-like XS2970736489 --  
                                           securities 
 
 
4000     Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities; fully paid     Debt and debt-like XS2399369896 --  
                                           securities 
 
 
784000    Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid      Debt and debt-like XS2901882618 --  
                                           securities 
 
 
5500000    Leverage Shares -5x Short Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid    Debt and debt-like XS2399364319 --  
                                           securities 
 
 
20000     Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities: fully paid         Debt and debt-like XS2970736489 --  
                                           securities 
 
 
28600     Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid   Debt and debt-like XS2399367502 --  
                                           securities 
 
 
10000     Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities; fully paid       Debt and debt-like XS2472196687 --  
                                           securities 
 
 
1000     Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZV36 --  
                                           securities 
 
 
3900     Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZV36 --  
                                           securities 
 
 
59500     Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid          Debt and debt-like XS2820604770 --  
                                           securities 
 
 
15000     Leverage Shares -3x Short Semiconductors ETP Securities; fully paid  Debt and debt-like XS3005160257 --  
                                           securities 
 
 
19000     Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities; fully paid       Debt and debt-like XS3135031279 --  
                                           securities 
 
 
55000     Leverage Shares -3x Short UBS ETP Securities; fully paid        Debt and debt-like XS2691036805 --  
                                           securities 
 
 
102000    Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities; fully  Debt and debt-like XS2595672036 --  
       paid                                  securities 
 
 
510000    Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid     Debt and debt-like XS2399364152 --  
                                           securities 
 
 
115000    Leverage Shares 5x Long S&P 500 ETP Securities; fully paid       Debt and debt-like XS2399364582 --  
                                           securities 
 
 
1300000    Leverage Shares -5x Short S&P 500 ETP Securities; fully paid      Debt and debt-like XS2399364665 --  
                                           securities 

Issuer Name: DB ETC plc 
 
2500     db Physical Gold ETC Securities due 15/06/2060; fully paid       Debt and debt-like GB00B5840F36 --  
                                           securities 

Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
 
220000    WisdomTree Physical Silver; fully paid                 Debt and debt-like JE00B1VS3333 --  
                                           securities 
 
 
24600     WisdomTree Physical Platinum; fully paid                Debt and debt-like JE00B1VS2W53 --  
                                           securities 
 
 
50000     WisdomTree Physical Gold; fully paid                  Debt and debt-like JE00B1VS3770 --  
                                           securities 
 
 
50000     WisdomTree Physical Palladium; fully paid               Debt and debt-like JE00B1VS3002 --  
                                           securities 
 
 
141000    WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid   Debt and debt-like JE00BQRFDY49 --  
                                           securities
15300     WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid            Debt and debt-like JE00B1VS3W29 --  
                                           securities 
 
 
9000     WisdomTree Core Physical Gold; fully paid               Debt and debt-like JE00BN2CJ301 --  
                                           securities 

Issuer Name: First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 
 
50000000   Floating Rate Notes due 24/12/2028; fully paid; (Represented by notes Debt and debt-like XS3259292277 --  
       to bearer of USD200,000 each)                     securities 

Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
 
1014000    WisdomTree Energy Transition Metals Securities; fully paid       Debt and debt-like XS2425848053 --  
                                           securities 
 
 
1100000    WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid         Debt and debt-like XS2819843900 --  
                                           securities 
 
 
51000000   WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid              Debt and debt-like IE00B8JG1787 --  
                                           securities 
 
 
12000     WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged; fully paid             Debt and debt-like IE00B8HGT870 --  
                                           securities 
 
 
40000     WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged; fully paid       Debt and debt-like IE00BMTM6D55 --  
                                           securities

If you have any queries relating to the above, please contact Issuer Management at the FCA on 020 7066 8352. 

Notes 
 
SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their 
dealing notice. 
=-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
†Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. 
~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. 
^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment 
Exchange. 
*Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. 
Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with 
notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its 
markets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Category Code: NOT 
TIDM:     - 
LEI Code:   2138003EUVPJRRBEPW94 
Sequence No.: 412628 
EQS News ID:  2251076 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2251076&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

December 24, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
