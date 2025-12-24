Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Financial Conduct Authority:
Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 24-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 24/12/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Amigo Holdings PLC Equity shares 62700000 Ordinary shares of 0.25 pence each; fully paid (commercial GB00BFFK8T45 -- companies) Issuer Name: iShares Physical Metals plc 110000 Physical Palladium ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4556L06 -- securities 430000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4ND3602 -- securities 140000 Physical Platinum ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4LHWP62 -- securities Issuer Name: International Finance Corporation 15000000000 Zero Coupon Notes due 15/01/2027; fully paid; (Registered in Debt and debt-like XS3259376377 -- denominations of NGN10,000,000 each) securities Issuer Name: 21Shares AG 30000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid Debt and debt-like CH1209763130 -- securities 20000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid Debt and debt-like CH1199067674 -- securities 30000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid Debt and debt-like CH0454664001 -- securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 291000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH287 -- securities 22000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH394 -- securities Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 11000 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid Debt and debt-like XS2376095068 -- securities 6250 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid Debt and debt-like XS2376095068 -- securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 7200 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities Issuer Name: iShares Digital Assets AG 350000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like XS2940466316 -- securities Issuer Name: HSBC Bank PLC 50847458 Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by BOE Securitised GB00BTDGRR32 -- Technology Group Co., Ltd. due 24/06/2027 derivatives Market Access Notes linked to ordinary shares issued by AL HAMMADI Securitised 600000 HOLDING due 31/12/2026; fully paid; (Registered in denominations of derivatives XS3261834660 -- USD7.37 each) Market Access Notes linked to ordinary shares issued by UMM AL QURA Securitised 1000000 FOR DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CO due 31/12/2026; fully paid; derivatives XS3261832961 -- (Registered in denominations of USD4.92 each) Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 11500 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV803 -- securities 6000 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKC09 -- securities 12000 WisdomTree Wheat; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB664 -- securities 97500 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKK82 -- securities 74828 WisdomTree Nickel; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY211 -- securities 39500 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTS64 -- securities 339800 WisdomTree Natural Gas; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB334 -- securities 13595100 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9Q956 -- securities 32000 WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTF36 -- securities 135200 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV134 -- securities 217800 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXV33 -- securities 883000 WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTC05 -- securities 235600 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXQ89 -- securities 5900 WisdomTree Corn; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB441 -- securities 1159700 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXN58 -- securities 94500 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like JE00B78CGV99 -- securities 2500 WisdomTree Gold; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXX56 -- securities 34000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYG56 -- securities 71700 WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BYQY3Z98 -- securities Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 330 WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3VJDN05 -- securities 1650 WisdomTree Long JPY Short USD; fully paid Debt and debt-like JE00B68GSP26 -- securities 120 WisdomTree Short USD Long GBP; fully paid Debt and debt-like JE00B438PT24 -- securities 150 WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3WCLY57 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 9000 Leverage Shares -3x Short Alphabet (GOOG) ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS3196138112 -- securities 20000 IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901884663 -- securities 30000 IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901885041 -- securities 15000 IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901884408 -- securities 50000 IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901886445 -- securities 15000 IncomeShares META Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901885553 -- securities 14000 Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2820604770 -- securities 10000 IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901886288 -- securities 10000 IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS3068775264 -- securities 20000 Leverage Shares IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP; fully paid Debt and debt-like XS2875106242 -- securities 501 Leverage Shares 2x Alphabet ETP Securities due 05/12/2067; fully paid Debt and debt-like IE00BF01VY89 -- securities 26000 Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2337090851 -- securities 36000 Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2337090851 -- securities 3000 Leverage Shares 3x Alphabet ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZX59 -- securities 151000 Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZQ82 -- securities 490000 Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2337090422 -- securities 37000 Leverage Shares 3x Long ARM ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2691006303 -- securities 28000 Leverage Shares 3x Long ARM ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2691006303 -- securities 8200 Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities: fully paid Debt and debt-like XS2970736489 -- securities 4000 Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2399369896 -- securities 784000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901882618 -- securities 5500000 Leverage Shares -5x Short Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2399364319 -- securities 20000 Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities: fully paid Debt and debt-like XS2970736489 -- securities 28600 Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2399367502 -- securities 10000 Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2472196687 -- securities 1000 Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZV36 -- securities 3900 Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZV36 -- securities 59500 Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2820604770 -- securities 15000 Leverage Shares -3x Short Semiconductors ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS3005160257 -- securities 19000 Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS3135031279 -- securities 55000 Leverage Shares -3x Short UBS ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2691036805 -- securities 102000 Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities; fully Debt and debt-like XS2595672036 -- paid securities 510000 Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2399364152 -- securities 115000 Leverage Shares 5x Long S&P 500 ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2399364582 -- securities 1300000 Leverage Shares -5x Short S&P 500 ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2399364665 -- securities Issuer Name: DB ETC plc 2500 db Physical Gold ETC Securities due 15/06/2060; fully paid Debt and debt-like GB00B5840F36 -- securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 220000 WisdomTree Physical Silver; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3333 -- securities 24600 WisdomTree Physical Platinum; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS2W53 -- securities 50000 WisdomTree Physical Gold; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3770 -- securities 50000 WisdomTree Physical Palladium; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3002 -- securities 141000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid Debt and debt-like JE00BQRFDY49 -- securities 15300 WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3W29 -- securities 9000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid Debt and debt-like JE00BN2CJ301 -- securities Issuer Name: First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 50000000 Floating Rate Notes due 24/12/2028; fully paid; (Represented by notes Debt and debt-like XS3259292277 -- to bearer of USD200,000 each) securities Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 1014000 WisdomTree Energy Transition Metals Securities; fully paid Debt and debt-like XS2425848053 -- securities 1100000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like XS2819843900 -- securities 51000000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like IE00B8JG1787 -- securities 12000 WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like IE00B8HGT870 -- securities 40000 WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like IE00BMTM6D55 -- securities
If you have any queries relating to the above, please contact Issuer Management at the FCA on 020 7066 8352.
Notes SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their dealing notice. =-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. †Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. ~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. ^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment Exchange. *Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its markets.
