Siren, das All-in-One-Ermittlungsunternehmen, hat heute eine strategische Investition von Elastic (NYSE: ESTC), dem Unternehmen hinter Elasticsearch, bekannt gegeben. Mit der Investition wird die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen vertieft und die Entwicklung der KI-gestützten Plattform von Siren vorangetrieben, einschließlich des neu eingeführten K9 AI Companion von Siren, der bei nationalen Sicherheits-, Strafverfolgungs- und Finanzkriminalitätsbehörden weltweit im Einsatz ist.

Die Partnerschaft kombiniert die Elasticsearch Platform, die eine Echtzeit-Suche, -Abfrage und -Anomalieerkennung für strukturierte, unstrukturierte und Streaming-Daten ermöglicht, mit der patentierten investigativen Intelligenztechnologie von Siren, die Daten aus mehreren Quellen zu nachvollziehbaren, überprüfbaren Erkenntnissen zusammenführt. Durch die Partnerschaft stellen die Unternehmen Regierungen und Organisationen eine offene, souveräne und transparente Alternative zu geschlossenen proprietären Systemen zur Verfügung. Außerdem können Analysten dank dieser Zusammenarbeit nahtlos von der Signalerkennung zu umsetzbaren Erkenntnissen gelangen. Dies beschleunigt die Fallaufklärung von Tagen auf Stunden und verbessert die behördenübergreifende Zusammenarbeit.

Eine einheitliche Lösung für neue Bedrohungen

Nationale Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sind immer häufiger mit komplexen und vielschichtigen Bedrohungen konfrontiert, beispielsweise Cyberkriminalität und Terrorismus, aber auch Menschenhandel und kriegerische Auseinandersetzungen vor Ort. Dank der Verbindung von Siren und Elastic können Organisationen Informationen schneller und eindeutiger erkennen, verknüpfen und entsprechend handeln.

"Diese strategische Investition erfolgt nach mehr als einem Jahrzehnt bewährter Zusammenarbeit mit Elastic", so John Randles, CEO bei Siren. "Gemeinsam sorgen wir für einheitliche Informationen, Echtzeit-Suche und umfassende Ermittlungen in einer Zeit, in der dies auf der ganzen Welt wichtiger ist denn je."

"Unsere langjährige Partnerschaft mit Siren ist ein Beispiel dafür, wie die Kombination von Such- und KI-Technologien zuverlässige, nachvollziehbare Lösungen für die nationale Sicherheit und Strafverfolgung bereitstellen kann, die helfen, Bürger und Assets zu schützen", so Chris Townsend, Global Vice President, Public Sector bei Elastic. "Diese Investition ist ein weiterer Ausdruck unseres Engagements für den Aufbau eines vertrauenswürdigen Ökosystems von Such- und KI-Partnern, die missionskritische Anwendungsfälle adressieren."

Patentierte Ermittlungstechnologie

Im Zentrum der Innovation von Siren steht ein einzigartiges und patentiertes Such- und Abfragesystem, das speziell für Wissensgraphen entwickelt wurde. Siren macht eine nachvollziehbare Echtzeit-Suche in umfangreichen, komplexen Datensätzen möglich und extrahiert dabei nur die für die Ermittlung relevantesten Entitäten und Beziehungen. Dies liefert präzise, verwertbare Teilgraphen für die KI-gestützte Analyse, anstatt diese mit umfangreichen Datensätzen zu überfrachten.

Siren stellt Rückverfolgbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit sicher, damit Analysten verdeckte Zusammenhänge erkennen, Informationen validieren und fundierte Entscheidungen in großem Umfang treffen können. Diese Funktionalität ist für behördliche Ermittlungen, Compliance und KI-gestützte Intelligence-Workflows von entscheidender Bedeutung.

Renaud Delbru, Gründer von Siren, fügte hinzu: "Die Investition von Elastic ist eine Bestätigung unserer architektonischen Vision, dass für eine effektive KI-gestützte Ermittlungsarbeit die Verbindung von Suche, Graphoperationen und natürlicher Sprachverarbeitung erforderlich ist. Gemeinsam schaffen wir die strukturierte Basis, die es der KI ermöglicht, das menschliche Ermittlungsurteil zu ergänzen, anstatt es zu ersetzen."

Explosives Wachstum auf dem Gebiet der KI-gestützten nationalen Sicherheit

Die Investition erfolgt in einer Zeit, in der die Nachfrage nach KI-gestützten Sicherheitslösungen stark ansteigt. Der Markt für Agenten-KI in der Strafverfolgung und Überwachung soll bis 2034 ein Volumen von 73,8 Milliarden US-Dollar erreichen, wie Market.us prognostiziert. Der umfassendere Sektor für öffentliche Sicherheit und Gefahrenabwehr wird im Jahr 2025 auf 581,9 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 ein Volumen von 1,63 Billionen US-Dollar erreichen, so die Prognose von ResearchAndMarkets. Im Bereich der nationalen Sicherheit sollen KI-Anwendungen bis 2033 ein Volumen von 39,1 Milliarden US-Dollar erreichen, so Market.us. Dies verdeutlicht den zunehmenden Bedarf an Plattformen, die Echtzeit-Erkennung mit tiefgehenden Ermittlungsanalysen kombinieren, also genau das Gebiet, auf dem Siren und Elastic führend sind.

Transformation von Compliance- und Finanzkriminalitätsermittlungen

Obgleich die kombinierte Plattform für die nationale Sicherheit und Strafverfolgung entwickelt wurde, profitiert auch die Finanzbranche bei der Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche von ihr. Durch die Kombination der Echtzeitüberwachung von Elastic mit der umfassenden Analyse von Siren können Compliance-Teams verdächtige Aktivitäten schneller identifizieren, die regulatorischen Abwehrmechanismen stärken und auditfähige, skalierbare Workflows erstellen.

Über Siren

Siren ist eine KI-gestützte All-in-One-Ermittlungsplattform, die von Organisationen zum Schutz von Personen, Assets und Netzwerken eingesetzt wird. Siren führt Daten aus Open-Source-Quellen, von Anbietern und aus vertraulichen Quellen zusammen, sodass Ermittler die Möglichkeit haben, Risiken, Bedrohungen und Straftaten in den Bereichen nationale Sicherheit, öffentliche Sicherheit, Betrug und Compliance sowie Cyberbedrohungen zu analysieren. Die patentierte Technologie von Siren arbeitet auf einzigartige Weise auf Basis von Suchfunktionen und stellt Analysten benutzerfreundliche Such-, Analyse-, Visualisierungs- und Berichtsfunktionen auf Unternehmensniveau und mit hohem Datenvolumen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.siren.io.

