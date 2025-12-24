© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIBP verkauft die Mehrheit an Castrol für rund sechs Milliarden US-Dollar an Stonepeak und will Schulden senken. Doch der Schritt wirft Fragen zur Strategie auf.Der Ölkonzern BP verkauft die Mehrheit an seiner traditionsreichen Castrol-Schmierstoffsparte an den US-Finanzinvestor Stonepeak Partners. Das Geschäft bringt rund sechs Milliarden US-Dollar ein und umfasst 65 Prozent der Anteile, wie Bloomberg berichtet. BP behält den Rest über ein Gemeinschaftsunternehmen. Der Deal bewertet die Sparte inklusive Schulden mit 10,1 Milliarden US-Dollar. Strategiewechsel unter Druck Der Verkauf ist Teil eines größeren Programms. BP will insgesamt 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten abstoßen, um …Den vollständigen Artikel lesen
