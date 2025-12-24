Anlegerfehler BYD
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,135
|10,185
|23.12.
|10,150
|10,185
|23.12.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Anlegerfehler BYD
|Anlegerfehler BY
► Artikel lesen
|09:14
|BYD CO LTD zittert - jetzt zählt jede Sekunde!
|08:58
|BYD, Mobil launch co-branded engine oil tailored for PHEVs
|07:54
|BYD feiert 15 Millionen produzierte E-Fahrzeuge
|07:46
|BYD-Aktie: Jetzt zuschlagen? 50 % Kursgewinn möglich! Starkes Kaufsignal bei 10 Euro!
|© Foto: BYD Europe B.V.Die BYD-Aktie steht an einer entscheidenden Marke. Nach monatelangem Abwärtstrend hat der Kurs eine kritische Unterstützung erreicht.Während die Zahlen aus Europa beeindrucken...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYD CO LTD
|10,145
|-0,20 %