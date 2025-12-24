Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.12.2025, 19:25 Uhr Zürich/Berlin Moderne Anwendungen und Innovationen gelingen nicht ohne die notwendigen Rohstoffe. Ob Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer oder Zink, Hightech-Produkte, erneuerbare Energien, Digitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital