Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Silver Corp. und Endeavour Silver Corp. -, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.12.2025, 7:27 Uhr Zürich/Berlin Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die Gold-Silber-Ratio ist inzwischen auf 65 gefallen. Als 2011 der Silberpreis stark nach oben ging, lag die Gold-Silber-Ratio bei 30. Im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital