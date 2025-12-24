© Foto: Foto von He Junhui auf Unsplash

Die Xiaomi-Aktie befindet sich immer noch in einem Abwärtstrend, doch gerade jetzt könnte sich eine echte Chance für mutige Anleger auftun.

Der chinesische Technologiekonzern kämpft zwar mit politischem Gegenwind aus den USA und steigenden Produktionskosten, doch das Management zeigt mit massiven Aktienrückkäufen klares Vertrauen. Gleichzeitig räumt das Unternehmen im boomenden Elektroauto-Geschäft einen Rekord nach dem anderen ab. Mit einem RSI von nur 24 Punkten ist die Aktie technisch bereits stark überverkauft, was einen Rebound wahrscheinlicher macht. Der Kurs liegt bei 4,25 Euro und damit deutlich unter den Jahreshöchstständen. Analysten sehen mittelfristig deutlich höhere Kursziele. Wer gestaffelt einsteigt, kann von der aktuellen Schwäche profitieren. Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Wende kommt.

Operative Stärke trotz widriger Umstände

Xiaomi liefert operativ ab, auch wenn die Börse das momentan nicht honoriert. Im November hat die Elektroauto-Sparte erneut mehr als 40.000 Fahrzeuge ausgeliefert, bereits der dritte Monat in Folge oberhalb dieser Marke. Das ursprüngliche Jahresziel von 350.000 Einheiten wurde vorzeitig übertroffen. Die Transformation vom reinen Smartphone-Hersteller zum ernstzunehmenden Player im Mobilitätssektor gelingt offenbar besser als gedacht. Die Zahlen zeigen, dass Xiaomi mehr ist als nur ein weiterer Handy-Produzent. Die Diversifikation trägt Früchte. Parallel dazu kauft das Unternehmen kontinuierlich eigene Aktien zurück. Auch CEO Lei Jun hat erst kürzlich seine Beteiligung massiv aufgestockt. Die Botschaft ist klar: Die Führungsetage hält die aktuellen Kurse für deutlich zu niedrig. Belastend wirken allerdings politische Risiken. US-Gesetzgeber fordern, Xiaomi auf eine Liste von Unternehmen zu setzen, denen Verbindungen zum chinesischen Militär unterstellt werden. Diese Diskussion sorgt für Verunsicherung bei internationalen Investoren. Zudem kündigt das Unternehmen für das neue Flaggschiff-Smartphone Xiaomi 17 Ultra, das am 25. Dezember vorgestellt wird, eine Preiserhöhung an. Grund sind gestiegene Kosten für Speicherchips durch die hohe Nachfrage aus dem KI-Sektor. Wie preissensibel die Kunden im Premium-Segment reagieren, bleibt abzuwarten. Die höhere Preisgestaltung soll jedoch die Margen stabilisieren.

Charttechnik

Der Kurs liegt bei 4,25 Euro und damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von etwa 7,34 Euro. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei rund 5,62 Euro verläuft, ist erheblich. Dieser gleitende Durchschnitt gilt als wichtige Orientierungsmarke für langfristige Trends. Solange der Kurs darunter bleibt, dominiert charttechnisch der Abwärtstrend. Auch der 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 4,72 Euro liegt relativ weit entfernt. Die Aktie befindet sich damit in einem klar negativen Fahrwasser. Doch genau hier wird es interessant. Der RSI, ein wichtiger Indikator für überkaufte oder überverkaufte Marktsituationen, steht bei nur 24 Punkten. Werte unter 30 gelten als stark überverkauft und signalisieren häufig eine baldige Gegenbewegung. Historisch betrachtet folgen auf solche extremen Werte oft technische Rebounds. Die Aktie ist möglicherweise reif für eine Erholung, auch wenn das Umfeld schwierig bleibt. Ein gestaffelter Einstieg bei Kursen um 4 Euro und darunter könnte sich lohnen. Sollte die Marke von 4,50 Euro nachhaltig zurückerobert werden, wäre ein erstes positives Signal gesetzt. Der nächste Widerstand läge dann im Bereich um 5,20 Euro.

Was tun?

Die Xiaomi-Aktie bietet aktuell eine Mischung aus relativ hohem Risiko aber auch attraktivem Chancenpotenzial. Die operativen Zahlen, insbesondere im E-Auto-Segment, sprechen eine klare Sprache. Das Unternehmen liefert ab und wächst in einem Zukunftsmarkt rasant. Die massiven Aktienrückkäufe und die starken Zuflüsse vom Festland zeigen, dass kluge Geldverwalter die Schwäche nutzen. Fundamental ist Xiaomi mehr als nur ein Smartphone-Hersteller. Charttechnisch ist die Lage angespannt, aber der stark überverkaufte RSI-Wert von 24 deutet auf einen möglichen Rebound hin. Ein gestaffelter Einstieg bei Kursen um 4 Euro und bei weiterer Schwäche auch darunter erscheint tragbar. So kann man von möglichen Kursrückgängen profitieren, ohne alles sofort auf eine Karte zu setzen. Die politischen Risiken aus den USA bleiben ein Unsicherheitsfaktor, doch diese sind bereits weitgehend eingepreist. Der Launch des neuen Flaggschiff-Smartphones am ersten Weihnachtsfeiertag wird zeigen, ob Xiaomi seine Premium-Strategie durchsetzen kann. Hochinteressant!

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

