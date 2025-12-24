Bei diesen Aktien sehen die Analysten der US-Investmentbank Wells Fargo jetzt klare Kaufchancen, nachdem die Papiere zuletzt underperformt haben. Das steckt dahinter: An den US-Aktienmärkten deutet sich angesichts der Politik der Notenbank Fed eine Verschiebung an. In einer neuen Studie schrieben die Analysten von Wells Fargo: Wir erwarten eine deutliche Erholung der Liquidität, da die Fed ihre Bilanz um 40 Milliarden US$ pro Monat ausweitet. Dementsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de