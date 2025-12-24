SHENZHEN, China, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kooperationszone für moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong, die sich im Herzen der Greater Bay Area von Guangdong, Hongkong und Macao befindet, durchläuft derzeit einen dramatischen Wandel und entwickelt sich rasch zu einem neuen Zentrum einer Megacity. Mit einer Gesamtfläche von 120,56 km2 hat Qianhai seit der Veröffentlichung des Gesamtentwicklungsplans für die Kooperationszone für moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong von Shenzhen (der "Qianhai-Plan") im Dezember 2023 in nur zwei Jahren einen bedeutenden Sprung von einem politischen "Testfeld" zu einer Quelle reproduzierbarer institutioneller Regeln und Praktiken vollzogen. Bis heute wurden 271 wichtige Aufgaben vorangetrieben und umgesetzt, was der hochwertigen Entwicklung von Qianhai einen starken Impuls verliehen hat.

Eines der charakteristischen Merkmale der Entwicklung von Qianhai ist seine enge Integration mit Hongkong. Diese Integration geht über die geografische Nähe hinaus und umfasst auch die systematische Angleichung von Regeln und Mechanismen. Nach den neuesten Daten hat die Kooperationszone für moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong mehr als 10.500 Unternehmen mit Kapital aus Hongkong angezogen, deren Gesamtkapital mehr als 840 Milliarden Yuan beträgt. Immer mehr Fachkräfte aus Hongkong entscheiden sich dafür, Entwicklungsmöglichkeiten in Qianhai zu verfolgen. Bis heute haben mehr als 1.000 Fachkräfte aus dem Ausland die Registrierung abgeschlossen, um dort tätig zu sein, darunter in Bereichen wie Finanzen, juristische Dienstleistungen und Bauwesen.

Um eine nahtlose Konnektivität zwischen Shenzhen und Hongkong zu fördern, hat die Kooperationszone für moderne Dienstleistungen Qianhai Shenzhen-Hongkong eine Reihe von politischen Neuerungen eingeführt. Dazu gehören die Umsetzung der Politik "Hongkonger zahlen Steuern zum Hongkonger Steuersatz", welche die Steuerlast für Einwohner Hongkongs effektiv verringert; die Einrichtung einer grenzüberschreitenden Datenüberprüfungsplattform zwischen Shenzhen und Hongkong, welche die erste Vergabe eines Verbraucherkredits an Einwohner Hongkongs auf der Grundlage einer Datenüberprüfung ermöglichte und bis heute mehr als 1.700 Transaktionen verzeichnet hat; sowie die Ausweitung der von der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong finanzierten öffentlichen Gesundheitsdienste auf Qianhai, von der 1,78 Millionen berechtigte ältere Einwohner Hongkongs profitieren.

Mit institutioneller Innovation als treibender Kraft hat Qianhai 47 institutionelle Innovationsergebnisse erzielt, die landesweit repliziert und gefördert wurden. Im Finanzsektor hat die Umsetzungsrate der "30 finanziellen Unterstützungsmaßnahmen für Qianhai" 90 % überschritten. Die internationale Finanzstadt Shenzhen-Hongkong hat 522 Finanzinstitute angezogen.

Yu Haichun, Dekan des Instituts für internationale Handelsregeln an der Universität für internationale Wirtschaft und Handel, wies darauf hin, dass Qianhai im chinesischen Innovationsindex für Pilot-Freihandelszonen mehrere Jahre in Folge den ersten Platz belegt hat. Insbesondere Qianhai führt mit einer hohen Punktzahl bei der institutionellen Innovation insgesamt und bietet ein praktisches und reproduzierbares Modell für Reformen im ganzen Land.

In der Zwischenzeit florieren die modernen Dienstleistungsbranchen in Qianhai. In diesem Gebiet wurden 18 spezialisierte Industriecluster entwickelt, die namhafte Unternehmen wie POP MART und die finnische KONE Corporation dazu veranlasst haben, regionale Hauptsitze zu errichten.

Mit der kontinuierlichen Umsetzung des Qianhai-Plans entsteht an den Ufern des Südchinesischen Meeres rasch ein neuer Kern einer Megastadt, die Hongkong verbindet, sich über die Greater Bay Area ausbreitet und mit der Welt interagiert. Qianhai ist nicht nur ein neuer Motor für die Entwicklung der Greater Bay Area, sondern auch ein wichtiges Fenster, durch das die Welt die neuesten Initiativen Chinas im Bereich Reform und Öffnung beobachten kann.

