Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 24
|Fund name
|Share class name
|Date
|ISIN
|Currency
|NAV per share
|Shares
outstanding
|Fund total
net assets (EUR)
|ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND
|UCITS ETF GBP Hedged Acc.
|23/12/2025
|LU2825557270
|GBP
|10.4771
|101 822.00
|129 724 724.60
|ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND
|UCITS ETF EUR Dist.
|23/12/2025
|LU2785470191
|EUR
|1 014.20
|28 127.00
|129 724 724.60
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV
© 2025 PR Newswire