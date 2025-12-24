Anzeige
PR Newswire
24.12.2025 16:24 Uhr
Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 24

Fund name Share class name Date ISIN Currency NAV per share Shares
outstanding 		Fund total
net assets (EUR)
ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF GBP Hedged Acc. 23/12/2025 LU2825557270 GBP 10.4771 101 822.00 129 724 724.60
ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF EUR Dist. 23/12/2025 LU2785470191 EUR 1 014.20 28 127.00 129 724 724.60

Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV


© 2025 PR Newswire
