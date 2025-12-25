Viele Anleger wünschen sich mehr Dividende und mehr Einkommen im eigenen Portfolio. Mit diesen drei ETFs gelingt es. Einkommen aus Aktien zu generieren, kann sehr sinnvoll sein, vor allem, wenn man das Geld nicht investiert, sondern zum Beispiel verwendet, um Rechnungen zu bezahlen, oder die eigene Arbeitszeit herunterzuschrauben. Allerdings setzen viele Anleger, die schnell viel Geld ausgeschüttet haben wollen, auf hochriskante Einzelaktien mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE