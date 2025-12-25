Tech soll im Jahr 2026 weiter outperformen, zumindest wenn es nach dem Analystenhaus Wedbush geht. Das Team um den Strategen Dan Ives hat 10 Prognosen für die kommenden 12 Monate aufgestellt: Nachdem 2025 Tech-Aktien aufgrund des KI-Hypes weiter outperformen konnten, erwarten die Analysten von Wedbush, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Dabei soll 2026 das aufregendste Jahr für Technologie-Investoren werden, das es bisher gegeben hat. So schrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
