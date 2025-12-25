Arthur Hayes verkauft ETH: Signal für weitere Abwertung?

Ethereum steht unter starkem Verkaufsdruck, und die Unsicherheit am Markt nimmt zu. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Lage durch größere ETH-Verkäufe von Arthur Hayes, was die Frage aufwirft, ob er den Glauben an Ethereum verloren hat.

Ethereum unter Druck durch Korrektur

Ethereum befindet sich charttechnisch in einer angespannten Phase, mit einem Einbruch von fast 50 Prozent seit dem Allzeithoch am 24. August bei 4.953 US-Dollar. Zuletzt ging der Support bei 3.000 US-Dollar verloren, und der Kurs konsolidiert knapp unter 2.950 US-Dollar.

Das bringt ein 3-Monats-Minus von über 25 Prozent, mit einer Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden US-Dollar auf einem Tiefststand seit Juli. Ungewiss ist, ob ein lokales Bottom ausgebildet ist oder weitere Rückgänge in Richtung 2.800 oder 2.000 US-Dollar folgen.

Hayes' Verkäufe und Kapitalrotation

On-Chain-Daten zeigen, dass Arthur Hayes 682 ETH im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar auf Binance transferiert hat, mutmaßlich zum Verkauf. Innerhalb einer Woche sollen über 1.800 ETH für rund 5,53 Millionen US-Dollar veräußert worden sein.

Dies steht im Widerspruch zu früheren bullischen Aussagen von Hayes mit Prognosen bis 20.000 US-Dollar. Allerdings flossen Erlöse in Projekte wie ENA, PENDLE oder ETHFI, darunter über 1,22 Millionen US-Dollar in Ethena, was auf Kapitalrotation in kleinere DeFi-Coins hinweist.

PEPENODE Presale als Investitionsalternative

Viele Anleger suchen Alternativen zu ETH mit kleinerer Marktkapitalisierung und höherem Renditepotenzial. PEPENODE ist ein solches Projekt, bei dem noch kein Börsenlisting stattgefunden hat.

Der Token ist ausschließlich über die offizielle Website im Presale erhältlich zu 0,0012112 US-Dollar, mit über 2,5 Millionen US-Dollar Funding. Erworbene Tokens können mit bis zu 545 Prozent jährlicher Rendite gestakt werden.

