Donnerstag, 25.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Prof. Dr. Dr. Andreas Pfützner: Geniale Lösung für Diabetiker!
25.12.2025 11:26 Uhr
Rekord-Optionsverfall: Potenzieller Wendepunkt für Bitcoin

Bitcoin steht vor einem historischen Ereignis im Derivatemarkt mit einem Rekordvolumen von rund 23,6 Milliarden US-Dollar an auslaufenden Optionskontrakten. Analysten sehen darin eine mögliche Auflösung kurzfristiger Preisunterdrückung und Freisetzung neuer Volatilität, die den Kurs freier entfalten lassen könnte.

Größter Optionsverfall der Geschichte

Der Verfall umfasst etwa 23,6 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Optionskontrakten und markiert ein bedeutendes Ereignis im Derivatemarkt. Solche Verfälle ziehen die Aufmerksamkeit von Tradern, Institutionen und langfristigen Haltern auf sich.

Optionsverfälle beeinflussen kurzfristiges Kursverhalten durch Anpassungen von Market Makern bei Absicherungen. Hohes Open Interest kann den Preis um Ausübungspreise festnageln und ein temporäres Deckel auf Bewegungen setzen.

Bedeutung für Preis und Volatilität

Optionskontrakte sind Wetten auf zukünftige Preisniveaus, und gruppierte Kontrakte können Volatilität unterdrücken durch Verteidigung bestimmter Niveaus. Nach dem Verfall verschwindet dieser Druck, und der Kurs reagiert freier auf Spot-Nachfrage.

Bei einem Volumen von nahezu 24 Milliarden US-Dollar ist steigende Volatilität zu erwarten, die neutral wirken kann, aber in Phasen abgearbeiteten Abwärtsdrucks Aufwärtsmomentum freisetzen könnte.

Bitcoin Hyper Presale als Skalierbarkeitslösung

Layer-2-Lösungen wie Bitcoin Hyper erweitern das Bitcoin-Ökosystem um schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und neue Anwendungsfälle. Dies macht Bitcoin nutzbarer für Zahlungen, DeFi und programmierbare Logik.

Bitcoin Hyper integriert die Solana Virtual Machine für performante Rechenschicht bei erhaltener Sicherheit der Basisschicht. Der HYPER-Token dient für Gebühren, Governance und Staking, der Presale hat bereits erhebliche Mittel eingesammelt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.

