Noch immer ist Frustrationstoleranz gefragt, wenn man sich unabhängig machen will von Apple und Microsoft. Das ist kein alleiniges Problem der Linux-Community, sondern der ganzen Gesellschaft. Kürzlich haben wir in der Redaktion ein altes Macbook Pro ausgemustert, weil es keine MacOS-Updates mehr bekommt. Die Hardware funktioniert aber noch tadellos. Deshalb wollte ich darauf Linux installieren und es privat weiternutzen. Ich bin kein großer Computer-Frickler, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n