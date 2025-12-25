© Foto: Dall-EStandard Chartered kappt seine Bitcoin-Prognose deutlich, rechnet aber langfristig weiterhin mit starkem Rückenwind für die Kryptowährung.Die britische Großbank Standard Chartered hat ihre Bitcoin-Prognose überraschend deutlich nach unten korrigiert. Statt der bislang erwarteten 300.000 US-Dollar soll die weltweit größte Kryptowährung im Jahr 2026 nun nur noch ein Kursniveau von 150.000 US-Dollar erreichen. Damit halbiert das Institut sein bisheriges Kursziel - bleibt aber weiterhin klar optimistisch. Trotz der deutlichen Abwärtsrevision bedeutet die neue Zielmarke noch immer ein enormes Kurspotenzial. Die Analysten betonen, dass der langfristige Aufwärtstrend aus ihrer Sicht intakt bleibt …Den vollständigen Artikel lesen
