Brennende Akkus machen regelmäßig Schlagzeilen. Wie hoch ist das Risiko wirklich - und was hilft dagegen? Im Nordpazifik ist im Juni ein Autofrachter mit mehreren hundert Elektroautos an Bord in Brand geraten. Das weckt Erinnerungen an den Frachter "Fremantle Highway", der im vergangenen August ausgebrannt ist. Auch er hatte E-Autos an Bord. Damals galten die Stromer lange als Auslöser des Brands - offenbar zu unrecht, wie sich später herausstellte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n