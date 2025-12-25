© Foto: Bild von Bella H. auf Pixabay

Die Nel ASA-Aktie dümpelt bei mageren 0,19 Euro vor sich hin - ein Kurs, der viele Anleger längst verzweifeln ließ.

Doch genau hier könnte sich die Chance verbergen, auf die geduldige Investoren gewartet haben. Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen kämpft zwar mit schwachen Auftragseingängen, doch die charttechnische Situation deutet auf eine mögliche Bodenbildung hin. Bei 0,20 Euro hat sich eine stabile Unterstützung etabliert. Von da aus könnte die Aktie sich theoretisch auf 0,40 Euro verdoppeln. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zwar einen Umsatzrückgang, doch der Verlust je Aktie hat sich im Vergleich zum Vorjahr bereits verringert. Während institutionelle Großanleger noch zögern, könnte genau diese Phase der Zurückhaltung spekulativen Investoren die Gelegenheit bieten, zu Penny-Stock-Preisen einzusteigen. Die Frage lautet nun: Ist Nel ASA bereit für den Rebound?

Operative Herausforderungen belasten

Nel ASA steckt in einer schwierigen Phase. Die Zahlen zum dritten Quartal 2025 zeichneten ein ernüchterndes Bild: Der Umsatz fiel auf 303,37 Millionen NOK, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Noch gravierender war der Einbruch beim Auftragseingang, der den niedrigsten Stand seit mehreren Jahren erreichte. Neue Großaufträge blieben aus, und die Pipeline scheint derzeit nicht ausreichend gefüllt, um schnelle Besserung zu versprechen. Immerhin gibt es auch positive Signale. Der Verlust je Aktie reduzierte sich auf 0,05 NOK gegenüber 0,07 NOK im Vorjahresquartal. Das Unternehmen arbeitet also daran, seine Kostenstruktur zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Die jüngste Meldung über die genehmigte 1-GW-Alkaline-Produktionsplanung zeigt zudem, dass Nel ASA strategisch vorausdenkt und seine Kapazitäten für künftige Nachfrage ausbaut. Allerdings handelt es sich dabei um interne Planungen ohne direkten Einfluss auf das aktuelle Auftragsvolumen. Sollte Nel ASA wieder Fuß fassen und nachhaltig wachsen, könnte der Zustrom institutionellen Kapitals die Aktie deutlich beflügeln.

Charttechnik

Aus charttechnischer Sicht hat sich bei Nel ASA im Bereich von 0,20 Euro eine markante Unterstützungszone herausgebildet. In den vergangenen Wochen prallte der Kurs mehrfach von diesem Niveau ab, was auf verstärktes Kaufinteresse zu diesen Preisen hindeutet. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 0,17 Euro. Seitdem konnte sich die Aktie leicht erholen und pendelt nun in einer engen Spanne von 2-3 Cent. Die Handelsumsätze sind allerdings ebenfalls gering, was die Volatilität begrenzt. Für Daytrader mag das uninteressant sein, doch für mittelfristig orientierte Anleger könnte genau diese Phase der Konsolidierung eine Chance darstellen. Sollte die Unterstützung jetzt halten und neue positive Impulse hinzukommen, wäre ein Anstieg in Richtung 0,40 Euro durchaus denkbar. Das wäre eine Verdopplung vom aktuellen Kursniveau ausgehend. Das 52-Wochen-Hoch lag im März bei 0,33 Euro. Um dieses Level wieder zu erreichen, müsste die Aktie um rund 75 Prozent zulegen. Das klingt nach viel, ist aber bei Small Caps mit entsprechenden Katalysatoren durchaus machbar. Entscheidend wird sein, ob Nel ASA in den kommenden Quartalen wieder steigende Auftragseingänge vorweisen kann.

Was tun?

Die Nel ASA-Aktie befindet sich zweifellos in einer herausfordernden Situation. Die schwachen Quartalszahlen, der niedrige Auftragseingang und die geringe Marktkapitalisierung sind Faktoren, die Anleger nicht ignorieren sollten. Gleichzeitig zeigt die Charttechnik eine mögliche Bodenbildung bei 0,20 Euro, und die fundamentale Entwicklung deutet zumindest auf Stabilisierungsbemühungen hin. Der reduzierte Verlust je Aktie und die strategischen Investitionen in Produktionskapazitäten sind erste Lichtblicke. Für risikobereite Anleger mit einem spekulativen Ansatz könnte die aktuelle Bewertung eine Einstiegschance darstellen. Die Aktie notiert auf bzw. nahe historischer Tiefstände, und sollte Nel ASA wieder Aufträge an Land ziehen, könnte eine Erholung schnell und deutlich ausfallen. Konservative Investoren sollten hingegen abwarten, bis sich die operative Lage verbessert und steigende Umsätze sowie Auftragseingänge sichtbar werden. Die Präsentation der Q4-2025-Zahlen am 4. März 2026 wird wichtige Hinweise liefern, ob Nel ASA auf dem richtigen Weg ist. Die Aktie ist nur für Anleger geeignet ist, die bereit sind, auch Verluste in Kauf zu nehmen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

