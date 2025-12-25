Eigentlich sollen die fahrerlosen Taxis von Waymo auch bei Stromfällen sicher im Straßenverkehr unterwegs sein. In der Praxis reagierte das System der rund 1.000 autonomen Fahrzeuge allerdings überfordert. Ein Stromausfall hat am vergangenen Wochenende große Teile von San Francisco lahmgelegt. Da zahlreiche Ampeln außer Betrieb waren, blieben die Robotaxis von Waymo mitten auf der Straße stehen und verursachten so erhebliche Verkehrsbehinderungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
