Der Saturnmond Titan galt lange als hoffnungsvollster Kandidat für außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem. Eine neue Auswertung alter Daten zwingt die Wissenschaft jetzt zu einem radikalen Umdenken. Jahrzehntelang gingen Astronom:innen davon aus, dass sich unter der dicken Eiskruste des größten Saturnmondes ein globaler Ozean aus flüssigem Wasser verbirgt. Eine aktuelle Studie, die im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde, widerspricht dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n